Le cœur et l’âme des Cataractes

On peut faire dire ce que l’on veut aux chiffres sauf qu’il y en a qui ne mentent pas.

Dans cette catégorie : la fiche des Cataractes de Shawinigan avec et sans Mavrik Bourque dans leur alignement, cette saison.

Shawinigan a maintenu un dossier de 25-5-1 en saison régulière lorsque leur capitaine était dans l’alignement, puis ajouté sept victoires en huit matchs éliminatoires jusqu’ici.

À l’inverse, leur fiche sans Bourque en saison régulière : 15-19-3.

Si vous vous débrouillez en calcul mental, vous aurez donc compris que le choix de première ronde des Stars de Dallas a raté un total de 37 des 68 matchs de son équipe en raison de différentes blessures.

« Le jour et la nuit », lance l’entraîneur-chef des Cataractes, Daniel Renaud, lorsqu’on lui parle de la fiche de son équipe avec et sans Bourque cette saison.

Dans les 31 matchs qu’il a disputés, Bourque a inscrit un total de 68 points, soit une moyenne de 2,2 points par rencontre. À titre comparatif, le meilleur pointeur en saison régulière, Joshua Roy du Phœnix de Sherbrooke, a inscrit en moyenne 1,80 point par rencontre.

ANNÉE ÉPROUVANTE

Pour Bourque, la saison 2021-2022 aura été remplie de très hauts faits, mais aussi de très bas. Entre sa belle prestation au camp des Stars de Dallas, qui lui a permis de jouer cinq matchs préparatoires, et sa sélection avec l’équipe canadienne en vue du Mondial junior, le reste a été un éternel recommencement en raison de la malchance qui s’est acharnée sur lui.

« Ç’a été quand même éprouvant mentalement, a-t-il admis lors d’un entretien avec Le Journal mercredi matin au Centre Vidéotron. À un moment donné, il a fallu que je reste chez nous parce que ça me grugeait trop de jus de regarder les matchs dans les estrades. Oui, tu vois la game d’une autre perspective, mais à un moment donné, c’est assez. Au moins, ce que je pouvais contrôler, je l’ai bien fait. »

Ce qu’il pouvait contrôler, c’était son jeu sur la patinoire.

« Au-delà des statistiques, je me sentais vraiment bien sur la glace. J’ai amélioré mon patin et mon lancer. Pour le peu de matchs que j’ai joués, ç’a été ma meilleure saison junior de loin. »

UNE FORCE TRANQUILLE

Évidemment, d’avoir un joueur qui fait plus de deux points par match en moyenne, ça aide à gagner des matchs de hockey. Toutefois, Bourque n’a pas eu qu’un impact sur la feuille de pointage lors des 31 matchs qu’il a disputés.

« Pour nous, à l’interne, sa contribution est tout aussi importante dans le vestiaire que sur la glace, estime Daniel Renaud. C’est un gars qui a vécu des compétitions internationales et qui a joué dans la Ligue américaine de hockey. C’est un excellent capitaine qui pousse tout le monde à se surpasser. Les deux meilleurs capitaines que j’ai eu la chance de diriger dans ma carrière sont Jakob Pelletier et lui, et de loin. »

En termes de personnalité, Pelletier et Bourque sont diamétralement opposés. Si Pelletier était un leader vocal et énergique, Bourque se démarque davantage comme une force tranquille, explique l’entraîneur-chef.

« Il ne parle pas beaucoup, mais il n’hésitera pas à le faire quand l’occasion se manifeste et ç’a un impact énorme. »

TERMINER EN BEAUTÉ

Le natif de Plessisville sait qu’il en est à ses derniers milles dans la LHJMQ puisqu’il fera le saut chez les professionnels l’an prochain.

Mais pas question de voir trop loin. Pour l’instant, il n’a qu’un seul but en tête et c’est de terminer en beauté.

« C’est ça le mot d’ordre : je veux gagner avant de terminer mon stage junior. Malgré tout, j’essaie d’en profiter le plus possible parce que ça va vite. »

Bourque et les Cataractes ont nivelé la marque dans leur série demi-finale face aux Remparts, jeudi soir. Le troisième match de la série aura lieu dimanche après-midi au centre Gervais-Auto de Shawinigan.