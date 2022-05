Le Heat force un match ultime contre les Celtics

Le dos au mur et dans un TD Garden hostile, le Heat de Miami ne s’est pas laissé abattre, lui qui a forcé la tenue d’un septième match en finale de l’Association de l’Est, vendredi, en défaisant les Celtics de Boston 111 à 103.

Les visiteurs ont été en contrôle durant la grande majorité du match, se procurant même une avance de 12 points à un certain point au troisième quart. Après un court passage à vide au dernier quart, qui a permis aux favoris de la foule de revenir et même créer l’égalité, ils ont rapidement repris le contrôle, pour éviter l’élimination.

Un effort herculéen de Jimmy Butler a aidé la cause du Heat. Le joueur vedette a inscrit 47 points, en plus d’ajouter neuf rebonds et huit passes décisives. Il a été tout aussi bon défensivement, effectuant quatre vols de balle en plus de bloquer un tir adverse.

L’ancien des Raptors de Toronto Kyle Lowry l’a épaulé avec 18 points et 10 passes décisives. Il a toutefois quitté le match en fin de quatrième quart, quand il a écopé de sa sixième faute personnelle.

Du côté des Celtics, Jayson Tatum a encore mené les siens offensivement, avec 30 points, mais en vain.

Les deux équipes se disputeront les honneurs de cette série dimanche. Une place en finale, pour affronter les Warriors de Golden State, sera à l’enjeu.