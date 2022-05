Le syndrome de la page blanche

Chère Madame, c’est grâce à votre « Carnet d’un voyage intérieur » que j’ai fini par débloquer dans l’écriture du livre qui me trotte dans la tête depuis un moment déjà. J’ai particulièrement aimé l’idée de laisser des pages blanches pour écrire. Dans mon cas, ce sera du texte et des illustrations. J’ai 72 ans et je vis avec la maniaco-dépression, cette brillante maladie dont Guy Latraverse a toujours été l’ardent défenseur. Je fus marié 46 ans et je suis divorcé depuis peu, avec neuf petits-enfants de mes trois garçonspour lesquels je crois avoir bien rempli ma job de père. Je vis seul dans une belle résidence face au fleuve et je suis heureux.

Germain Lavallée

Profitez bien de votre havre de paix, vous qui avez fait le choix de vous accorder, même sur le tard, une fin de vie en solitaire, malgré les bouleversements que ça occasionne.