Le vaccin de l’entreprise québécoise Medicago se fait attendre

Les Canadiens qui souhaitent se faire administrer le vaccin de Medicago contre la COVID-19 doivent prendre leur mal en patience, car même s’il a obtenu toutes les autorisations, les doses ne sont pas encore disponibles.

« La production des doses est en cours actuellement », confirme le relationniste de l’entreprise de Québec qui ne peut toutefois pas préciser la date de la première vaccination. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec prévoyait pourtant le mois dernier que le vaccin serait disponible « vers la fin mai ».

Depuis le 11 mai, le vaccin figure au Protocole d’immunisation du Québec, dernière étape avant sa distribution dans les centres de vaccination.

Livraison bientôt ?

« Le vaccin pourrait être administré, mais nous n’avons toujours pas reçu de doses », confirme Marjorie Larouche, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux, attribuant au gouvernement fédéral la responsabilité de ce délai. Santé Canada répond que la livraison devrait commencer « plus tard au printemps » sans préciser de date et renvoie Le Journal à « la province ».

À base d’une protéine désactivée du coronavirus (et non à l’ARN comme celui de Pfizer-BioNtech), le vaccin Covifenz de Medicago est « attendu par une partie de la population qui, pour différentes raisons, n’est pas vaccinée actuellement ou ne l’est pas de manière adéquate », mentionne le virologue Benoit Barbeau, de l’UQAM.

Fabriqué dans les fibres des plants de tabac, le produit actif du vaccin permet une protection de 71 % contre l’infection après deux doses et 100 % contre les formes graves de la maladie. Ce taux de succès semble inférieur à ceux des premiers vaccins, mais il a été testé à un moment où des variants plus contagieux sont apparus.

rejeté par l’OMS

S’il semble arriver tard puisque la pandémie s’essouffle partout dans le monde, il est bienvenu, car il s’ajoute à l’arsenal pharmaceutique visant à terrasser le virus une fois pour toutes.

Pour l’instant, seul le Canada a approuvé ce vaccin que l’Organisation mondiale de la santé a rejeté en mars dernier en raison de la présence d’une entreprise de tabac parmi les actionnaires.

-Avec Nora T. Lamontagne