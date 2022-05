Les 50 meilleurs rosés à déguster cet été

Le rosé inspire les vacances. On a beau essayer de le « désaisonnaliser » (un nouveau terme à la mode en Provence), rien n’y fait ! Le rosé demeure étroitement lié à la saison estivale, au soleil et au farniente. Cela dit, de plus en plus d’amateurs de vin sérieux l’apprécient à longueur d’année, tantôt comme un compromis entre le rouge et le blanc, tantôt comme un compagnon sur mesure pour les fruits de mer. Les Méchants Raisins vous livrent leurs coups de cœur de 2022, jusqu’à présent. Léger ou concentré, pâle ou foncé, délicat ou intense, provençal ou québécois, il y a de quoi pour tous les goûts. À votre santé !

Bon été !

Écoutez aussi le plus récent épisode du balado vin Méchants Raisins disponible via QUB radio :

Les petits prix

Cazal Viel, Vieilles Vignes rosé 2021

France 12 % | 1,3 g/L | 13,60 $

★★★ | $1/2

Code SAQ : 10510354

À nouveau cette année, le rosé de Cazal Viel peut se permettre de prétendre au titre de meilleur rapport qualité-prix de sa catégorie. Majoritaire dans l’assemblage (qui comprend aussi du cinsault et du grenache), la syrah se fait sentir au nez avec des notes de violette et de cassis. Un fruité généreux et une bonne finesse de trame. Plus que simple et efficace, il offre un réel plaisir.

Famille Gassier, Buti Nages 2021, IGP Gard

France | 13 % | 1,4 g/L – Biologique | 16,25 $

★★★ | $1/2

Code SAQ : 427625

Le rosé d’entrée de gamme de Michel Gassier (Château de Nages) se distingue à nouveau en 2021 avec son attaque en bouche mûre, mais fraîche, ponctuée de petits fruits rouges. Hyper digeste et doté d’une finale saline qui appelle une guédille aux crevettes nordiques, avec une mayonnaise à l’estragon. Miam !

Bodegas Volver, Actea 2021, Vino de la Tierra de Castilla

Espagne | 12,5 % | 2,3 g/L | 11,90$

★★1/2 | $

Code SAQ : 14396659

Ce rosé élaboré dans la région espagnole de La Mancha – oui, comme Don Quichotte – est composé à 100 % de tempranillo. Comme l’annonce sa couleur pâle, presque provençale, le 2021 est plutôt délicat, au nez comme en bouche, mais se distingue des autres vins de cette gamme de prix par son attaque franche, dépourvue de toute sucrosité. Un accord parfait pour les tacos de poisson.

Miguel Torres, Las Mulas 2021, Valle Centrale

Chili | 13 % | 2,5 g/L - Biologique | 14,95 $

★★★ | $1/2

Code SAQ : 14396801

Les vins de la maison Torres se passent pratiquement de présentation tellement ils sont synonymes de qualité et de savoir-faire. D’autant que les prix sont toujours doux. Ce rosé est majoritairement composé de pinot noir auquel on ajoute de la monnastrell (ou mourvèdre en français). Le premier apporte les parfums au nez et la délicatesse en bouche, alors que le second participe à lui donner du corps et de la longueur. C’est simple, agréable et tout en équilibre. L’un des bons rosés sous les 15 $.

Moulin de Gassac, Classic 2020, Pays d’Hérault

France | 12,5 % | < 1,2 g/L | 14,85 $

★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 14396608

Aimé Guibert est disparu il y a quelques années, mais ses descendants restent fidèles à l’esprit qui a construit Gassac. Un très bel exemple de rosé de l’Hérault, élaboré en partenariat avec la coopérative locale. Simple, mais droit, à la fois gorgé de soleil, pimpant et digeste.

#BoireLocal

La Cantina Vallée d’Oka, Rosé du Calvaire 2021, IGP

Vin du Québec | 12 % | 1,7 g/L | 20 $

★★★ | $$

Code SAQ : 13835648

Si on nous avait dit un jour que le Québec produirait un rosé de cette qualité et fait à partir de pinot noir et de chardonnay, personne ne l’aurait cru. Sans être le plus expressif et le plus ample, le vin se démarque par sa texture fine et serrée, ses arômes précis de pivoine, de fruits rouges et un trait végétal du plus bel effet. Le rosé québécois dans sa nordicité la plus typée.

Côte de Champlain, Coquillages Rosé 2021, IGP

Vin du Québec | 11,5 % | <1,2 g/L | 15,10 $

★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 14575294

Malgré son horrible étiquette, la bouteille contient un rosé bien fait. Composé essentiellement de seyval noir auquel on ajoute un peu de frontenac gris et de vidal, ce rosé au style provençal offre un nez agréable de fruits rouges, de pêche et une touche herbacée. Un fruité juste, pas le plus ample, mais doté d’une fraîcheur indéniable, le tout étant d’une assez bonne buvabilité. Le rosé facile et bien sec, offert à prix doux.

Les Artisans du Terroir, Prémices Rosé 2020, IGP

Québec | 12,5 % | 3,4 g/L | 17,15 $

★★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 14567606

Même si nous avons du mal à expliquer pourquoi le domaine présente le 2020, cet assemblage de frontenac, chancellor et seyval noir donne soif. Un nez qui surprend par son intensité aromatique évoquant le bonbon anglais, la framboise et une touche de sapin. Un fruité juteux s’articulant autour d’une bonne acidité. Bonne persistance. Impressionnant.

Vignoble de Sainte-Pétronille, Rosé de Marquette 2021, IGP

Vin du Québec | 12,8 % | n.d. g/L – Biologique | 19$

★★★ | $1/2

Vente au domaine

Joli rosé provenant de l’île d’Orléans dont la couleur pâle rappelle ceux de Provence. Pressé et fermenté à froid en cuve inox, le marquette (cultivé en bio) livre ici un nez bien parfumé de melon, de fraise et de fleurs des champs. Bien sec en bouche avec une matière délicate. Le vin manque un brin de longueur, mais il compense par sa grande buvabilité qui le destine à l’apéritif.

Vignoble Rivière du Chêne, Le Rosé Gabrielle 2021, IGP

Vin du Québec | 12,5 % | 1,8 g/L | 16,25 $

★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 10817090

L’été 2021 au Québec a été généreux et le rosé de Daniel Lalande nous le rappelle dès qu’on plonge le nez dans le verre. Le fruit est mûr et la texture ample et vineuse, mais l’ensemble est soutenu par une acidité fraîche. Un plaisir gourmand avec une salade de tomates, melon d’eau et fromage fêta.

Domaine Côtes d’Ardoise, Côte d’Ardoise Rosé 2021, IGP

Vin du Québec | 11,5 % | <1 g/L | 20,70$

★★★1/2 | $$

Vente au domaine

L’un des rosés du Québec les plus intéressants du millésime 2021 est élaboré par un domaine « historique » de Dunham, créé en 1981 sur le fameux chemin Bruce. Les parfums de fruits mûrs des seyval blanc, frontenac gris et seyval noir contrastent avec une attaque en bouche nerveuse, légère et tendue. Un rosé délicat à servir avec un tartare de pétoncles et de fraises du Québec.

Coteau Rougemont, Versant Rosé 2021, IGP

Vin du Québec | 15,85 $

★★★ | $1/2

Code SAQ : 12644153

Le frontenac gris peut tantôt être acerbe et exubérant, tantôt frôler la rusticité. Pas ici. Dans le rosé 2021 de la famille Robert, il se montre plutôt sous un jour charmeur, déployant des arômes de pêche, auxquels s’ajoutent les accents de fruits noirs du petite perle et les notes florales du vidal. L’acidité vivifiante tranche dans une chair gourmande, laissant en finale une sensation rassasiante.

Vignoble l’Ardennais , Nicole 2021

Québec | 11,5 % | <2 g/L | 27 $

★★★

Épiceries fines

Ce vignoble de Stanbridge East doit son nom à son fondateur, originaire de la région des Ardennes, en France. En 2019, les propriétaires actuels, Stéphanie Thibodeau et Pier Cousineau, ont planté du pinot noir, dont ils tirent aujourd’hui un très bon rosé, vinifié sans levurage, avec une courte macération pelliculaire, d’où sa couleur un peu plus foncée. L’attaque est vive, en équilibre avec les goûts de griotte et de fraise des bois et le vin, malgré sa légèreté (11,5 % d’alcool), étonne par son volume en bouche.

L’Orpailleur, Vin Rosé 2021, IGP

Vin du Québec | 12,5 % | 3,9 g/L | 16,55 $

★★★★ | $1/2

Code SAQ : 14721950

Assemblage à parts égales de seyval noir et de vidal, robe un peu plus foncée que les rosés « à la provençale ». Belle expression olfactive, avec des notes de fraises des champs, de fleurs de pommiers, une belle présence en bouche avec un équilibre parfait entre l’acidité et la rondeur. C’est l’un de nos gros coups de cœur cette année !

Les classiques du sud de la France

Régine Sumeire, Côtes de Provence 2021, Pétale de Rose

France | 13,5 % | 2 g/L | 21,90 $

★★★★ | $$

Code SAQ : 425496

Toujours à la hauteur, encore cette année. Peut-être plus aromatique encore que le 2020 (qu’on trouve encore sur les tablettes). Nez d’agrumes avec des notes de melon et de fruits rouges, généreux en bouche et long. Belle texture aussi.

Gabriel Meffre, Costières de Nîmes 2021, Château Grand Escalion

France | 14 % | <1,2 g/L | 17,15 $

★★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 12843128

En voyant le prix, on se dit : est-ce possible ? Mais quand on connaît la rigueur de cette maison de négoce rhodanienne, on se dit qu’il n’y a pas de hasard. Des saveurs précises, beaucoup de tenue et une longueur remarquable à moins de 17 $. Servez-le avec un pavé de saumon grillé ou un filet de porc à la moutarde.

Domaine Gassier, Costières de Nîmes 2021, Brise de Grenache

France | 13,5 % | 1 g/L – Biologique | 20,80 $

★★★1/2 | $$

(Disponible sous peu)

Code SAQ : 14453561

Les vins de Michel Gassier sont toujours aussi étonnants. Un modèle d’équilibre, de maîtrise de maturité, de fraîcheur et de buvabilité. Dominante de grenache complétée par le mourvèdre. Le vin est floral avec un fruité mûr. Bonne complexité et longueur en finale. Aussi gourmand que l’an dernier, mais avec un soupçon d’élégance en moins. Ça reste l’un des meilleurs de sa catégorie.

Château la Martinette, Côtes de Provence 2021, Rollier de la Martinette

France | 13,5 % | <1,2 g/L – Biologique | 21,80 $

★★★★ | $$

Code SAQ : 13448699

Le Rollier du Château La Martinette repose sur un assemblage provençal tout ce qu’il y a de plus classique : grenache, cinsault, tibouren, rolle et syrah. Sans surprise, le vin se distingue cette année encore par un équilibre impeccable, comme un équilibriste sur un fil de fer, entre gras et tension, entre largeur et longueur, entre le fruit, les fleurs et les notes iodées, salines. Une bouteille à apprécier lentement pour mieux la voir évoluer de verre en verre.

Gérard Bertrand, Languedoc 2021, Côte des Roses

France | 13 % | 1,4 g/L | 19,75 $

★★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 13845791

Nez de framboises, fraises et notes délicates de pivoine. Saveurs franches et nettes. Finale longue qui laisse une empreinte florale. Il semble plus aromatique que le 2020. Et la célèbre bouteille n’a pas changé avec son fameux fond moulé en forme de rose.

Dupéré-Barrera, Côtes de Provence rosé 2021, Nowat

France | 13 % | 1,3 g/L | 19,75 $

★★★1/2 | $$

Code SAQ : 13574425

Le rosé du couple franco-québécois Emmanuelle Dupéré et Laurent Barrera ne déçoit pas encore cette année. Délicat et raffiné en bouche ; beaux arômes de fleurs, de fraises et d’agrumes. Encore meilleur après une heure en carafe.

Château Sainte-Roseline, Roseline 2021, IGP Méditerranée

France | 13,5 % | 1,3 g/L | 16,10 $

★★1/2 | $

Code SAQ : 534768

Nommé « Cru Classé » en 1955, le Château Sainte-Roseline est une référence en Provence et son Roseline, la cuvée d’entrée de gamme du domaine, est un habitué de notre palmarès annuel des meilleurs rosés. On sent un fruité nourri avec des tonalités de fruits des champs et d’agrumes. Bonne rondeur en bouche avec un fruité plus croquant qu’à l’habitude. Bien sec et facile à boire, il est proposé à prix d’ami.

Minuty, Côtes de Provence 2021, M de Minuty

France | 13 % | 1,3 g/L | 26,95 $

★★★ | $$1/2

(Disponible sous peu)

Code SAQ : 13680762

L’une des nombreuses cuvées de Château Minuty, le M de Minuty est en réalité un vin de négoce. Sa qualité n’en est pas moins bonne. Le 2021 plaira aux amateurs de rosé classique, tant par son nez discret que par sa bouche fluide et coulante. Pas très profond, mais frais et désaltérant.

Domaine Les Béates, Coteaux d’Aix-en-Provence 2021, Les Béatines

France | 13 % | 1,3 g/L – Biologique | 21,55 $

★★★★ | $$

Code SAQ : 11232261

Pierre-François Terrat a produit un excellent Béatines en 2021. Toujours un peu plus concentré et aromatique que la moyenne des rosés de Provence, le vin affiche aussi une tenue digne de mention, ce qui le rend particulièrement agréable à table. Servez-le avec des côtelettes d’agneau au romarin. Vous serez agréablement surpris !

Château La Lieue, Coteaux Varois en Provence 2021, Tradition

France | 13 % | <1,2 g/L – Biologique | 19,20 $

★★★★ | $$

Code SAQ : 11687021

Un favori, année après année. Et pour cause : la famille Vial ne lésine sur aucun détail et signe un rosé de qualité irréprochable dans son domaine de Brignoles, dans le département du Var. Le 2021 offre un nez pur, précis et bien expressif. La matière est ample et portée par une acidité vibrante, laissant une impression aérienne en bouche. Toujours aussi digeste et tonique, il fera un malheur à l’apéritif ou à table. Prix en hausse, mais qualité impeccable.

Château de l’Escarelle, Côteaux Varois en Provence 2021

France | 13 % | 2,1 g/L – Biologique | 19,95 $

★★★ | $$

Code SAQ : 14678373

Un rosé de Provence classique, particulièrement bien réussi en 2021 : minéral, nerveux et frais, dominé par des arômes floraux et une bouche aérienne et souple. Idéal pour l’apéro ou pour des guédilles au homard.

Vieux Château d’Astros, Côtes de Provence rosé 2021

France | 13,5 % | 2,7 g/L - Bio | 19,85 $

★★1/2 | $$

Code SAQ : 10790843

Un autre classique dont le prix a malheureusement grimpé. C’est l’une des plus belles propriétés de Provence, cette dernière ayant d’ailleurs servi de décor au film Le Château de ma mère, relatant la vie du célèbre cinéaste Marcel Pagnol. Notes d’agrumes, de fleurs blanches et de fruits rouges frais. Bouche délicate et matière tendre. Il lui manque un soupçon de volume et de longueur pour aspirer à trois étoiles, tout en restant fort bon.

Domaine Houchart, Côtes de Provence rosé 2021

France | 13,5 % | 4,6 g/L | 19,75 $

★★★ | $$

Code SAQ : 11686503

Appartenant à la famille Quiot, le domaine a une vue imprenable sur la Sainte-Victoire, montagne mythique de la Provence qui a inspiré de nombreux peintres, dont Cézanne. Classique parmi les classiques (dont le prix a malheureusement encore augmenté), le rosé 2021 se présente avec un supplément de corps et de rondeur, sans pour autant perdre en définition et en fraîcheur. Jolis parfums de melon, de coulis de fraise et de fleur d’oranger.

Château d’Esclans, Côtes de Provence rosé 2021, Whispering Angel

France | 13,5 % | 1 g/L | 26,85 $

★★★1/2 | $$1/2

Code SAQ : 11416984

Malgré un nom anglais taillé sur mesure pour les touristes de la « French Riviera », cet « Ange qui Murmure » n’en est pas moins bon. C’est même l’un de nos rosés favoris à la SAQ, année après année. Dominé par le grenache, auquel s’ajoutent du cinsault et de la syrah, c’est l’archétype du rosé provençal : fleurs, fruits des champs, pointe de garrigue et d’épices. Bien sec, tout en étant ample et gracieux, il offre une longue finale savoureuse.

Des rosés de terroir, pour se gâter

Domaine de la Tour du Bon, Bandol 2021

France | 13 % | 1,4 g/L – Biologique | 32,50 $

★★★★1/2 | $$$

Code SAQ : 13736578

Amateur de rosé de Bandol, vous voudrez surveiller de très près l’arrivée de celui-ci au cours de l’été. Un pur régal ! Archétype du rosé de cette prestigieuse appellation de bord de mer, cet assemblage de mourvèdre (40 %), de cinsault, de grenache et de clairette est solide et raffiné, statuesque, aérien et profondément ancré dans son terroir méditerranéen. Sa finale saline vous donnera envie de manger des huîtres en plein mois de juillet.

Le Caillou, Côtes du Rhône 2021

France | 13 % | 2,9 g/L – Biologique | 26,05 $

★★★★ | $$1/2

Code SAQ : 14408656

Nos attentes étaient élevées, vu la qualité impeccable des deux derniers millésimes, et ce 2021 dépasse les attentes. Malgré sa couleur un peu plus foncée, le vin est toujours aussi fin et élégant, sec, salin, avec un spectre aromatique plus complexe que bien des rosés de Provence et une texture assez nourrie pour vous accom-pagner de l’apéro au plat principal.

Domaine de Terrebrune, Bandol Rosé 2020

France | 13 % | 1 g/L – Biologique | 32,25 $

★★★★1/2 | $$$

Code SAQ : 14822321

Les rouges de ce domaine de 30 hectares sont réputés pour leur énorme potentiel de développement. Le rosé n’a peut-être pas la même profondeur, mais il se démarque néanmoins par la qualité de son fruité et sa complexité. Un étonnant registre floral au nez laisse place à un fruité vibrant, avec des notes de framboise, d’anis et de genêt. Une main de fer dans un gant de velours, finement texturé--- et gracieux ; il laisse une longue finale fraîche et enveloppante. Il en reste peu, alors dépêchez-vous ou ne manquez pas le 2021.

Domaine Léoube, Côtes de Provence Rosé 2021, Love by Léoube

France | 13 % | 1 g/L – Biologique | 27,05 $

★★★★ | $$1/2

Photo courtoisie



(Disponible sous peu)

Code SAQ : 13711901

Tout près de la mer, surplombant la commune de Bormes-les-Mimosas dans le Var, le Château Léoube continue d’élaborer des rosés de caractère. Cette cuvée Love By Léoube se veut à la fois festive et sérieuse. Un fruité juteux et élégant offrant des parfums de melon, de pêche et lys. Il fait à nouveau partie des meilleurs rosés sur les tablettes de la SAQ.

Domaine la Suffrène, Bandol Rosé 2021

France | 13,5 % | 1,6 g/L – Biologique | 29,00 $

★★★★ | $$$

(Disponible sous peu)

Code SAQ : 12842256

Les rosés de Bandol sont reconnus pour leur potentiel de garde et figurent parmi les meilleurs. Les prix sont habituellement conséquents. Proposé sous la barre des 30 $, ce rosé du Domaine de la Suffrène est non seulement une façon économique de s’initier à ce genre de rosé, mais le 2021 est tout simplement splendide. Juteux et parfumé à souhait, il laisse une longue et fine impression épicée. Délicieux dès maintenant, il sera difficile de l’attendre au-delà de cet été !

Daou, Paso Robles 2021, Central Coast

États-Unis | 13,5 % | 3,3 g/L | 27,95 $

★★★★ | $$1/2

Code SAQ : 14977285

Une bouteille qui ne laissera personne indifférent. Clairement d’inspiration provençale, mais avec une exubérance toute californienne. Ce vin de grenache est agrémenté d’une touche de sauvignon blanc. Le nez est très expressif (pêche, agrumes, roses), la bouche est ample et généreuse, avec une belle rondeur et une finale sur les fruits mûrs. À boire à table, pour arroser une truite ou un saumon.

Villa Calicantus, Chia’rotto 2019, Vino da tavola

Italie | 12,5 % | 1 g/L – Biologique | 30,00 $

★★★★ | $$$

Code SAQ : 14205699

C’est l’un des meilleurs rosés naturels offerts à la SAQ. Élaboré par Daniele Delaini, propriétaire artisan d’un minuscule domaine (un peu plus d’un hectare) à Bardolino, dans la splendide région de Vénétie. Les cépages corvina, molinara, rondinella et sangiovese sont à l’unisson dans ce vin à la robe translucide et lumineuse aux teintes rose cerise. Après aération, le vin explose : mandarine, cerise, pêche, rhubarbe, gingembre. Matière nourrie et vibrante, pour ne pas dire prenante ; belle persistance. Du vin nature bien fait.

Scarbolo, IL Ramato 2021, Friuli

Italie | 13 % | 2,1 g/L | 24,35 $

★★★1/2 | $$1/2

Code SAQ : 14467891

Valter Scarbolo a été parmi les premiers vignerons à réhabiliter le Ramato, un vin historique du Frioul, dans le nord-est de l’Italie, composé à 100 % de pinot gris. Plus près d’un rosé que d’un vin orange, malgré ce qu’affiche le site de la SAQ, le vin résulte d’une macération de 18 heures à basse température avec les peaux de grigio, ce qui permet d’extraire une certaine tenue et un joli spectre de saveurs de fruits jaunes, de tomate fraîche et de thé darjeeling. Une belle bouteille à servir avec une entrée de tomates et de burrata.

De tout pour tous les goûts

Masciarelli, Rosato 2021, Colline Teatine

Italie | 12,5 % | 4 g/L | 16,55 $

★★★1/2 | $$1/2

Code SAQ : 13320871

Un rosé italien issu du cépage montepulciano, cépage roi des Abruzzes, qui confère à ce rosé une palette olfactive assez différente des rosés français classiques, des notes herbacées se mêlant aux arômes d’agrumes (pamplemousse) et de canneberge. Belle structure en bouche avec une finale vive agrémentée d’un soupçon d’amertume. Idéal avec des charcuteries.

Planeta, Rosé 2021, Sicilia

Italie | 12,5 % | 1,8 g/L | 17,45 $

★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 12818361

Les peaux du nero d’Avola et de la syrah qui composent ce vin en parts égales ne passent que quelques heures au contact du moût, d’où la couleur très pâle du 2021. Les saveurs sont tout aussi délicates, florales et citronnées avec un soupçon de cerise, mises en relief par une saine amertume en finale. À boire en apéro, avec une assiette de prosciutto et melon.

Protos, Cigales 2020, Aire de Protos

Espagne | 12,5 % | 1 g/L | 19,90 $

★★1/2 | $$

Code SAQ : 14453730

Pour la première fois, ce rosé élaboré par cette vieille maison espagnole nous est tombé dans l’œil. Certes joufflu et aguicheur avec ses parfums de fruits mûrs et de barbe à papa, cet assemblage de tempranillo, garnacha tintora et verdejo laisse une impression de fraîcheur qui contribue à hausser son indice de buvabilité. Si vous aimez les rosés plus charnus, vous allez adorer.

Muga, Rioja Rosado 2021

Espagne | 13,5 % | 1,8 g/L | 19,05 $

★★★1/2 | $$

Code SAQ : 14205226

Cette importante maison de la Rioja est située à un jet de pierre du Pays basque. Si les vins rouges de Muga s’imposent souvent par leur puissance, leur rosé joue dans un tout autre répertoire. Cela dit, le garnacha tintorera (alicante bouschet) lui confère une tenue digne de mention et une amertume toute gastronomique, tandis que la viura apporte--- du gras et de la fraîcheur. Une belle bouteille à servir avec une paëlla ou du chorizo grillé.

Malivoire, Niagara Peninsula 2021, Lady Bug

Canada | 12 % | 5,9 g/L | 17,65 $

★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 13747891

Ce vin de Niagara est devenu un classique estival pour les amateurs de rosé juteux, gourmand et affriolant. Un assemblage de cabernet franc, de pinot noir et de gamay, arrondi d’un léger reste de sucre, qu’une acidité fraîche vient équilibrer. Avec du poulet au piri-piri, c’est un match parfait !

Quails’ Gate, Rosé 2021, Okanagan Valley

Canada | 12 % | 3,6 g/L | 19,95 $

★★1/2 | $$

Code SAQ : 14483189

Une fois les odeurs initiales de soufre « évaporées », ce rosé de l’Okanagan offre un joli bouquet d’agrumes et de fraise des bois. L’ensemble reste plutôt simple, mais le vin est sec et on y détecte les parfums fruités du gamay et du pinot noir. Pratique pour un pique-nique avec sa capsule à vis.

Bodega Piedra Negra (François Lurton), Pinot Gris Rosato 2021, Mendoza

Argentine | 13 % | <1,2 g/L – Biologique | 16,00 $

★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 13964503

Le vignoble argentin de François Lurton s’étend au pied de la cordillère des Andes, sur des sols volcaniques rocailleux (pierre noire), qui donnent son nom au domaine. En plus d’un pinot gris vinifié en blanc et vendu depuis une dizaine d’années à la SAQ, il élabore aussi ce bon rosé tout à fait sec et modérément aromatique, mais doté d’une jolie finale saline.

Des bulles, pour célébrer

Domaine Meinklang, Prosa 2021

Österreich | 10,5 % | 8,8 g/L – Biodynamique | 18,75 $

★★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 14651824

Meinklang est vite devenu un incontournable à la SAQ pour les amateurs de vins nature. On comprend pourquoi quand on goûte ce mousseux rosé délicieusement frais et fruité, bio et vendu sous la barre des 20 $. Un assemblage de zweigelt, blaufränkisch et saint-laurent, fermentés en cuve close, comme le prosecco. Simple, mais vraiment charmant ; tonique, équilibré et doté d’une certaine tenue. L’apéro parfait pour les journées chaudes.

Parés Baltà, Cava Pink

Espagne | 11,5 % | 9,3 g/L – Biologique | 17,95 $

★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 12888043

Tout comme le cava courant (celui avec la capsule vert lime), le rosé de la famille Cusiné est assez facile à aimer, bien que modeste. Une bouche vive et gourmande, où se dessinent des notes de fruit, de sous-bois, de pain grillé et de levures. Bon équilibre.

Juvé y Camps, Cava Brut Rosé, Pinot noir

Espagne | 12 % | 9,9 g/L | 23,85 $

★★★★ | $$1/2

Code SAQ : 12276848

Ce cava produit par une maison familiale au sud-ouest de Barcelone est composé à 100 % de pinot noir, dont une partie des peaux est laissée à macérer avec le moût, d’où sa couleur rose foncé. La bouche est fraîche et offre une si bonne tenue qu’on sent à peine le dosage à près de 10 g/L. Un mousseux croquant, avec beaucoup de caractère. Sortez les charcuteries et autres tapas, puis régalez-vous.

Domaine Chandon, Chandon rosé, Californie

États-Unis | 12 % | 9,3 g/L | 33 $

★★★ | $$$

Code SAQ : 11565007

Le rosé de Chandon Californie se démarque avec son nez de fruits rouges et une mousse abondante. Des bulles assez fines, une bouche ample, nourrie et agréable. Un bel accord pour les calmars et les « clams » frites.

Hungaria, Grande Cuvée rosé, Vin mousseux

Hongrie | 11,5 % | 15 g/L | 13,90 $

★★1/2 | $

Code SAQ : 12397130

Vous avez un mariage ou une autre célébration d’envergure en vue cet été ? Vous trouverez difficilement meilleur rapport qualité-prix que ce mousseux hongrois, composé de pinot noir (70 %) et de kékfrancos (blaufränkisch). Original et gourmand, gorgé de goûts de fruits rouges, avec de légères notes d’aneth en finale. Un peu flatteur avec son dosage à 15 g/L, mais à ce prix, on ne saurait lui reprocher.

Les grands (ou petits) formats

Listel, Grain de Gris 2021, Terres du Midi

France | 11,5 % | 4,6 g/L | 12,25 $ (750 ml) 41,75 $ (3 L)

★★ | $

Code SAQ : 270272

Code SAQ : 13946225

Un rosé simple et efficace, peut-être un peu trop discret au nez, avec une belle rondeur en bouche. Idéal dans son format de 3 litres pour les réceptions ou pour avoir toujours du rosé frais à portée de la main dans le frigo.

JeanJean, Le Pive Gris 2021, IGP Sable de Camargue

France | 12 % | < 1,2 g/L | Biologique | 16,95 $ (750 ml) 53,25 $ (3 L)

★★★ | $1/2

Code SAQ : 11372766

Code SAQ : 13731371

Bio et un cran au-dessus du Listel en termes de qualité, le populaire rosé de la maison Jeanjean est lui aussi offert en « vinier » de 3 litres depuis quelques années. Joli nez ponctué de notes florales (roses, pivoines) ; léger et fin en bouche avec une finale sur les agrumes.