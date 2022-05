Tensions et heurts entre la CSN et Amazon à Lachine

La campagne de syndicalisation à l’entrepôt d’Amazon à Lachine cause déjà des flammèches. La CSN accuse Amazon d’« intimidation » et d’« ingérence », tandis que le géant américain parle de « harcèlement » de la part de représentants syndicaux.

« Plusieurs associés nous ont transmis des informations à l’effet qu’ils se sont sentis harcelés et ont subi de la pression par les organisateurs syndicaux pour signer une carte d’adhésion syndicale », fait état un message texte envoyé à tous les employés d’Amazon à Lachine la semaine dernière, dont Le Journal a obtenu copie.

Dans ce message, Amazon encourage les employés à rapporter de tels gestes aux gestionnaires.

Le directeur de l’entrepôt a également dédié l’entièreté de son infolettre du mois de mai au sujet de la syndicalisation. « Nous vous encourageons à poser des questions [sur le syndicat] et à obtenir tous les faits et la vérité », avance le directeur, Jean-François Héroux.

Selon la Confédération des syndicats nationaux (CSN), ces pratiques sont « illégales », car il s’agit d’ingérence dans la campagne syndicale.

Mise en demeure

« Ils s’arrangent pour créer de la peur et des mensonges. La décision de joindre un syndicat ou non revient aux travailleurs et travailleuses. L’employeur n’a pas le droit d’influencer cette décision. Amazon, il faut qu’ils comprennent qu’ils ne sont pas aux États-Unis. Il va falloir qu’ils respectent le Code du travail du Québec », plaide le vice-président de la CSN, David Bergeron-Cyr.

Le syndicat a donc envoyé une mise en demeure pour sommer Amazon de « cesser immédiatement et irrémédiablement toute forme d’ingérence et d’intimidation ».

Selon M. Bergeron-Cyr, il est « totalement faux » de prétendre que des représentants syndicaux font du harcèlement.

« Nous ne sommes aucunement surpris. Ils ont fait ça partout aux États-Unis. Ils répandent des mensonges pour créer de la division au sein des travailleurs », soutient-il.

Employé menacé de sanctions

Selon nos informations, un employé jugé comme un des principaux activistes syndicaux fait l’objet d’une enquête par Amazon.

Celui-ci aurait enfreint la politique de non-sollicitation de l’entreprise en plus d’avoir répandu de fausses informations sur d’autres associés ou la compagnie.

Outre ces flammèches avec Amazon, M. Bergeron-Cyr juge que la campagne « va bien » et que la CSN sera en mesure de déposer une requête au Tribunal administratif du travail bientôt.

« Notre campagne a déjà porté fruit. Ils ont déjà amélioré certaines primes aux travailleurs [de 1,50 $ et 2 $ de l’heure]. Ils savent qu’il y a de l’insatisfaction au niveau des salaires », avance-t-il.

Aucun représentant d’Amazon n’était disponible pour répondre à nos questions hier.