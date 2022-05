Tramway: Ottawa exige d’obtenir plus de détails sur les surcoûts

Le gouvernement fédéral exige d’obtenir davantage d’informations de son vis-à-vis du Québec avant de confirmer sa participation aux dépassements de coûts du tramway de Québec.

C’est ce que le ministre libéral fédéral, Jean-Yves Duclos, a affirmé vendredi matin, en marge d’une annonce.

Il y a deux semaines, le gouvernement du Québec a confirmé avoir expédié une lettre formelle pour demander à Ottawa d’assumer 40% des surcoûts du tramway.

«La demande a effectivement été reçue. C’est une lettre relativement courte. Par conséquent, mon ministre collègue à Ottawa (Dominic LeBlanc) et son équipe sont en contact avec l’équipe du ministre des Transports (François Bonnardel), ici à Québec, pour davantage d’informations. Mais au moins le processus est lancé», a laissé tomber M. Duclos.

Qualifiant la lettre de M. Bonnardel de «relativement légère en matière de détails», le ministre Duclos n’a pas voulu dire si un montant précis y est demandé. «Je crois entendre qu’il y a des chiffres, mais quels chiffres exacts, je ne sais pas, a-t-il glissé. Même si je le savais précisément, je ne vous le dirais pas pour permettre aux équipes de travailler correctement entre elles.»

Entre 530 et 600 millions$ de dépassements

Selon nos informations, la lettre de François Bonnardel n’est pas spécifiquement consacrée au tramway de Québec. On y demande, de façon générale, un financement de 40% du palier fédéral pour divers projets à travers le Québec.

Selon les dernières prévisions, le tramway de Québec coûtera près de 4 G$. Le dépassement de coûts projeté est de 600 millions$, mais la Ville de Québec tente actuellement de le ramener à 530 millions$.

Au cabinet du ministre Bonnardel, on a réagi par voie de déclaration. «Notre interlocuteur dans ce dossier, c’est le ministre des infrastructures. On continue les discussions avec lui et le dossier progresse. Nos équipes administratives poursuivent le travail pour préciser les exigences et fournir toute l'information», a-t-on assuré.

La Ville de Québec ne réagira pas à ces développements.