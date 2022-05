Tuerie de la mosquée: Bissonnette pourra demander une libération conditionnelle après 25 ans

Dans une décision unanime, la Cour suprême du Canada annule la disposition permettant le cumul des peines par bloc de 25 ans puisque contraire à la Charte des droits et libertés et détermine donc que le tueur de la mosquée de Québec Alexandre Bissonnette pourra demander une libération conditionnelle après 25 ans de détention.

La décision écrite par le juge en chef Richard Wagner s’attaque donc à la disposition du Code criminel 745.51 mis en place en 2011 par le gouvernement conservateur en la déclarant inconstitutionnelle depuis sa mise en vigueur.

«En retirant à l’avance aux contrevenants toute possibilité de réintégrer la société, la disposition contestée ébranle les fondements mêmes du droit criminel canadien», écrit le juge dans la décision de 97 pages.

C’est donc dire que non seulement Alexandre Bissonnette, qui a fait six morts et cinq blessés graves le 29 janvier 2017 en faisant irruption dans la grande mosquée de Québec, mais également tous les meurtriers sentenciés à une peine de 50 ans et plus en vertu de 754.51 auront droit à une «réparation».

«Tout détenu doit bénéficier d’une possibilité réaliste de demander une libération conditionnelle, à tout le moins avant l’expiration de la période de temps d’épreuve minimale de 50 ans prescrite par la disposition contestée», est-il écrit dans les conclusions.

Justin Bourque, condamné à une peine de 75 ans pour le meurtre de trois policiers de la GRC à Moncton pourra donc faire une demande de révision et aura automatiquement gain de cause en raison de cet arrêt de la Cour suprême

Les meurtriers qui ont obtenu des sentences dans lesquelles le cumul des peines offre une période de détention ferme située entre 25 et 50 ans pourront s’adresser aux tribunaux pour demander une réduction de la période d’inéligibilité à une libération conditionnelle après 25 ans. Ces décisions seront prises au cas par cas les juges.

Les victimes

Malgré une décision qui risque de déplaire aux proches de victimes de meurtres multiples, le juge Wagner indique que cette décision «ne doit pas être perçue comme une dévalorisation de la vie de chacune des victimes innocentes».

Concernant Bissonnette, la Cour suprême indique qu’il «a commis des crimes horribles, qui ont endommagé notre tissu social. Motivé par la haine, il a enlevé la vie à six personnes».

«Cependant, l’horreur des crimes ne nie pas la proposition fondamentale que tous les humaines portent en eux la capacité de se réhabiliter», est-il justifié.

L’article 12 de la Charte des droits et libertés protège tout citoyen contre des peines «cruelles ou inusitées».

Puisqu’une peine de 50, 75 ou 150 ans comme s’exposait Alexandre Bissonnette contrevient à cet article, la disposition 745.51 «est dégradante et incompatible avec la dignité humaine».

Rappelons que tous les accusés reconnus coupables de meurtre au premier degré reçoivent une sentence de prison à perpétuité, le débat porte donc sur la période d’inéligibilité pour un meurtrier avant de faire une demande de libération conditionnelle devant la commission du même nom.