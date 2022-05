Un pas à la fois

La Société canadienne de la sclérose en plaques (Société de la SP) tiendra sa Marche SP ce dimanche au parc Victoria, dès 8 h 30 pour l’inscription et dès 10 h pour les cérémonies d’ouverture. Par ailleurs, des milliers de personnes se mobiliseront à l’échelle du pays afin de vous sensibiliser à la sclérose en plaques et de contribuer de la manière qui leur convient à l’édification d’un monde sans SP. À ce jour, les personnes inscrites à la Marche SP 2022 ont amassé collectivement plus de 1,6 million de dollars au profit des quelque 90 000 Canadiens et Canadiennes qui vivent avec la SP. Pour en savoir plus sur la Marche SP et pour connaître les options de participation offertes relativement à l’événement qui se tiendra à Québec, rendez-vous à marchesp.ca.

Start-Up de l’année

Bravo à Omy Laboratoires, de Québec, qui a été nommé Start-Up de l’année (catégorie moins de 5 M$) lors du 42e concours Les Mercuriades, présenté le 2 mai dernier au Palais des congrès de Montréal par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Pour Rachelle Séguin (à gauche), cofondatrice et présidente d’Omy Laboratoires, et Andrea Gomez (au centre), directrice générale d’Omy Laboratoires, qui apparaissent sur la photo en compagnie de Luc Bisaillon, premier directeur général, Groupe des clients corporatifs, RBC Banque Royale, ce prix est le fruit de plusieurs années de travail qu’elles partagent avec leur équipe.

Bourse Pilote & Filles

Marie-Lise Pilote a dévoilé, le 19 mai dernier, le nom de la gagnante de la bourse Pilote & Filles et des 5 gagnantes régionales. Cette remise de prix de la bourse Pilote & Filles a pour but d’encourager les femmes à explorer et intégrer les métiers non traditionnels qui sont bien rémunérés et offrent de bonnes perspectives d’emploi. Parmi les cinq bourses régionales offertes par des commanditaires locaux, notons que, dans la Capitale-Nationale, Cassandra Cyr, étudiante en conduite de camions lourds, a reçu une bourse de 1000 $ de la Caisse Populaire Desjardins de Beauport. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Béton Multi Surfaces et STAS Inc. a remis 2000 $ à Myriame Carrier, étudiante en charpenterie-menuiserie. Enfin, dans la région de Chaudière-Appalaches, le groupe JM Demers a offert une bourse de 500 $ à Carolann Lachance, étudiante en charpenterie-menuiserie.

En souvenir

Le 27 mai 2012. Après 43 ans d’attente, les Cataractes de Shawinigan remportent la coupe Memorial de hockey junior en défaisant les Knights de London 2 à 1 en prolongation.

Anniversaires

Nathalie Mallette (photo), comédienne et actrice québécoise, 57 ans... Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, fille d’Angelina Jolie et de Brad Pitt, 16 ans... Paul Bettany, acteur britannique, 51 ans... Gaston Therrien, analyste sportif à RDS, 62 ans... Michel Noël, propriétaire du golf Mont-Tourbillon... Gaétan Bélanger, propriétaire du cabaret L’impresario, 75 ans... Alain Souchon, auteur, compositeur, interprète et acteur français, 78 ans... Louis Gossett Jr., acteur américain, 86 ans.

Disparus

Le 27 mai 2020 : Jacques Langlois (photo), 72 ans, notaire de formation, maire de la ville de Beauport entre 1984 et 2001 ; conseiller municipal de ce secteur entre 2001 et 2005 ; chef de l’opposition officielle de 2001 à 2004 à la Ville de Québec ; président de la Commission de la capitale nationale, entre 2005 et 2012... 2019 : Jocelyne Blouin, 68 ans, météorologue pendant plus de 30 ans au Téléjournal de Radio-Canada... 2017 : Gregg Allman, 69 ans, chanteur et musicien américain du groupe blues rock The Allman Brothers... 2012 : Édouard Hamel, 64 ans, fondateur de Croisières AML... 2012 : Placide Gaboury, 84 ans, écrivain québécois... 2009 : Richard Cloutier, photographe du Journal de Québec depuis 36 ans... 2007 : Gilbert Fillion, 66 ans, ancien député bloquiste de Chicoutimi, de 1993 à 1997... 2001 : Gilles Lefebvre, 78 ans, figure majeure de la musique canadienne et québécoise... 2000 : Maurice Richard, 78 ans, le plus célèbre joueur du Canadien.