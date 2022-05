DION, Claude



À Québec, au Manoir Sully, le 5 mai 2022, est décédé Monsieur Claude Dion à l'âge de 92 ans. Il rejoint l'amour de sa vie Jeannine Plamondon avec qui il a été marié plus de 65 ans. Il était le fils de feu Joseph Alexandre Dion et feu Marie-Rose-Blandine Hawey.Il laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Kathleen Barrett), Denis (Martine Côté) et Suzie (Jean-Pierre Reid); ses petits-enfants : Marie-Christine (Samuel Poulin), Pascal, Marie Andrée (Bryan Ross), Antoine et Justine; ses arrière-petits-enfants: Lilyana et Keelan. Il était le frère de : feu Jean-Guy (feu Yolande Laliberté), feu Huguette (feu Fernand Racine), Gilbert (Carole Lampkin), Yves (feu Denyse Doyon), feu Robert (Lise Grenier), Lise (Robert de Rico) et Nicole. Il laisse aussi dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Plamondon : Rita, Monique (feu Yvon Guénard), Louise, feu Guy Thibault, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il laisse aussi derrière lui tous ses amis du Manoir Sully.La famille tient à remercier très sincèrement le personnel du Manoir Sully, son médecin (Dr Pierre Pelletier) et les membres du CLSC, pour leur humaniste, leur grand dévouement et les soins qu'ils lui ont prodigués.