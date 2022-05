COURCY, Marie-Paule Boucher



Au CHSLD Chanoine Audet de Lévis, le 20 mai 2022, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Marie-Paule Boucher, épouse de feu Héliodore Courcy. Elle était la fille de feu Ephrem Boucher et de feu Mme Yvonne Martineau. Elle demeurait à Saint-Apollinaire. Elle était la mère de feu Céline (Michel Demers, sa conjointe Réjeanne Lemay), grand-mère de Cindy Demers (Sébastien Gilbert Gagné), arrière-grand-mère de Célina et Anthony. Elle est allée rejoindre, ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères tous décédés : feu Madeleine (feu Denis Bergeron), feu Jeanne d'Arc (feu Georges Côté), feu Rose-Yvette (feu Paul Côté), feu Corinne (feu Émilien Demers), feu Alida (feu Adalbert Boucher), feu Marianne (feu Delphis Dubois), feu Lucienne (feu Roméo Aubin), feu Aurore (feu Aimé Boucher). Elle laisse également dans le deuil, ses neveux et nièces, parents et ses proches : Aline Pouliot (Jean-Pierre Blais), Johanne Pouliot (Dany Corriveau), Patrick Pouliot (Carole Dumont). La famille vous accueillera à laà compter de 12 heures.La direction funéraire a été confiée à la Maison Funéraire Beaudoin Ferland Dupuis Ltée