DION, Lise



Au CHU de Québec - Hôpital St-François d'Assise, le 14 mai 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Lise Dion, épouse de feu monsieur William Lacombe, fille de feu madame Martha Lafrance et de feu monsieur Jean-Paul Dion.C'est avec tristesse qu'elle a quitté sa grande famille qu'elle aimait tant, ses filles: Martine (Jean-François Parent) et Annie (Luc Monty); ses petits-enfants: Laurence (Jean-François Bouchard) et Jean-Simon, Gabriel (Erin Monty) et Annabelle (Jérémy Fournier); ainsi que ses arrière-petits-enfants: William et Charlotte. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs: Jocelyne, Nicole, Francine, Lorraine (Régent Gignac), Ginette, Lucie (Noël Fortier), ses frères Gilles, Claude et Réjean (Diane Rochette); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, et amis, et tout particulièrement Monique Brousseau, Monique Gosselin, Murielle Plante et ses amis du Jazz Lebourgneuf. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 15 h 45.Ceux et celles qui le souhaitent peuvent assister à la cérémonie par Web diffusion en cliquant sur la caméra rouge apparaissant sur l'avis de décès de la coopérative funéraire des Deux-Rives. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer : www.cancer.ca