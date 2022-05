AUBERT, Georges-Aimé



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 mai 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Georges-Aimé Aubert, époux de madame Lucette Samson, fils de feu Paul-Émile Aubert et de feu Madeleine Couture. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Brigitte (Bernard Thibault), Pierre (Carole Sturm), Gaetan (Nancy Turgeon) et Sophie (Mario Dumas); ses petits-enfants: Guillaume (Andrée-Anne Lemieux-Marceau), Marie-Soleil (Ahmed Kharroubi), Océanne (Djibrine Malloum Kadre), Julien (Joanne Perry), Coraly (Samuel Brotherton), Marie-Laurence (Guillaume Lafontaine), Christophe (Thalia Gagnon), Chloé, Rosalie (Alexandre Cloutier) et Philipe-Antoine; ses 10 arrière-petits enfants; ses frères et soeurs: Thérèse, feu Jean-Guy (feu Colette Pellerin), feu Marthe (feu Gérard Cook), feu Lise (feu Gaston Gignac), Clermont (Nicole Jacques), Marc-André (Lorraine Jacques), Michel (feu Pierrette Grondin), Réal (feu Diane Jobin), Lucille (feu Michel St-Pierre), Maurice (Sylvie Levasseur), Francine (Carl Steiss), Alain (Monique Gagnon) et Madeleine (Gaston Thomassin); son beau-frère et sa belle-soeur de la famille Samson: feu Céline (feu Georges Champagne) et Gilles (Michèle Dionne); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux Dre Dubé et Dre Dastous, à toute l'équipe de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et au personnel du 3000. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, https://www.coeuretavc.ca/. La famille vous accueillera aule vendredi 10 juin de 18h30 à 20h30 età compter de 9h.