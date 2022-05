DUBÉ, Jacques



Au Centre d'Hébergement d'Assise, le 21 mai 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jacques Dubé, fils de feu M. Armand Dubé et de feu dame Imelda Dubeau, il était l'époux de feu dame Denise Giguère. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi le 2 juin 2022 de 19h à 21h,jour des funérailles, de 11h30 à 12h30.et de là au columbarium F. - X. Bouchard. Il laisse dans le deuil son fils Stéphane (Marie-Pierre Bureau et ses enfants) : ses trois petites-filles et ses beaux-fils : Andréanne (Meziane Brizini), Catherine (Vincent Nadeau), Annie-Pier (Samuel Lévesque) ; ses arrière-petits-fils: Jules et Léo ; son frère, ses sœurs, son beau-frère : feu Micheline (Egide Gagnon), Nicole (feu Marc-André Renaud, Émilien Ouellet, Daniel (feu Claudette Pruneau, Francine Robillard, Francine (feu Fernand Grenier), Doris ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giguère ; feu Jean-Guy (Françoise Lemelin), feu Pierre-Aimé (Monique Deblois), feu Richard (feu Yvonnette Laporte), feu Bertrand, Simon (Francine Fortin), Louisette (feu Jules Lemelin), feu Charlotte (feu Benoit Drolet), feu Marius (Isabelle Labbé), feu Claudette (Gaston Brousseau), Rodrigue (Bernadette Hébert), feu Donald, Dolorès (feu Michel Fortin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement tout spécial est adressé au personnel du deuxième étage du centre d'Hébergement D'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies de l'œil, 1100 rue Bouvier, bureau 010, Québec (Qc), G2K 1L9. Par téléphone au 1(877) 654-0835 / www.fondationdesmaladiesdeloeil.org