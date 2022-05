BOUTET, Pierre Luc



Au centre hospitalier de l'Enfant-Jésus, le 21 mai 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Pierre-Luc Boutet, époux de dame Lucie Martel Boutet, fils de feu monsieur Charles Boutet et de feu dame Adrienne Côté. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Boutet laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée madame Lucie Martel Boutet, ses enfants: Johanne (Yvon Bois) et Dany (Nathalie Caron); ses petits-enfants: Marie-Pier (Patrick Boutin), Francis (Kassandra Anctil), Jérôme et Elliot; ses frères et sœurs: feu Raymond, Claire, feu Marthe, feu Jacques, Cécile, feu Étienne, Paul, Michel, feu René et feu Jean; ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Georges (feu Henriette Lahaye, feu Gisèle Dionne), feu Marie-Paule (feu Irenée Cantin), Yvette (feu Jacques Houde), Françoise (Roland Trudel), feu Fernand (Thérèse Pleau), Lise (Paul Lebrun) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. La famille remercie chaleureusement l'équipe de soins de la neurologie du centre hospitalier de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et leur approche très humaine. Monsieur Boutet ne sera pas exposé.La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 10h sous la