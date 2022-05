HOUDE, Gérard



À l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 5 mai 2022, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédé monsieur Gérard Houde, époux de madame Marguerite Gagnon, fils de feu madame Rosalie Tremblay et de feu monsieur F-X Houde. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 2 juin 2022, de 11 h à 13 h 30.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil son épouse Marguerite (Margot) Gagnon; ses enfants Manon et François (Myriam Mercier); ses petits-enfants: Gabriel, Thomas et Béatrice; ses frères et soeurs: L'Abbé Alfred Houde et Céline Houde ainsi que ses frères et soeurs décédés feu Françoise, feu Jean-Marc (Noëlla Lemieux), feu Père Léon, feu Marie-Rose, feu Bernard, feu Louis, feu Georges, feu Marie-Paul; ses neveux, nièces: feu Brigitte, Jules, Jean-Yves, Martine (Jean-Claude Poulin); ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 13ème étage de l'Hôtel Dieu de Québec pour les bons soins prodigués.