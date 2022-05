GAGNON, Gemma



Est décédée le 13 mai dernier, à Gatineau, Madame Gemma Gagnon, à l'âge de 99 ans. Elle laisse dans le deuil ses deux fils Michel (Monic) et Yves (Carole). Notre mère a enseigné la deuxième année pendant plusieurs années (1967-1982) à l'école Beausoleil de Courville. Elle s'est dévouée à l'exercice de cette profession qui la passionnait. Elle a d'ailleurs gardé de riches souvenirs de sa carrière d'enseignante, de ses collègues et des jeunes élèves avec qui elle a travaillé. Une fois à la retraite, elle s'est tournée vers le bénévolat. Elle a consacré beaucoup de son temps à accueillir les sans-abris à Lauberivière. Elle disait que c'était une expérience très enrichissante. En 2008, elle est déménagée dans l'Outaouais pour se rapprocher de certains membres de sa famille. Au lieu de fleurs, les personnes intéressées sont invitées à faire un don en sa mémoire à Lauberivière. Il n'y aura pas de funérailles. Une célébration de sa vie sera organisée durant l'été. Ses parents et ses proches amis pourront alors se rappeler certains des traits qui l'ont toujours distinguée : son ouverture, sa curiosité, son énergie, sa détermination, sa générosité - et l'intérêt si authentique qu'elle a toujours porté aux autres. Une personne extraordinaire qui nous a quittés. Sachons honorer sa mémoire en l'imitant dans nos rapports à l'autre.