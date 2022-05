ROY PERRON, Colette



À la Résidence Humanitae, entourée de l'amour de ses enfants, le 20 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Colette Roy Perron, épouse de feu Noël Perron, fille de feu Albert Roy et de feu Gracia Hamel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 14h30 à 16h.Elle laisse dans le deuil, sa sœur Marielle Roy; ses enfants: Elisabeth Renaud (Conrad Mineault), Louis Renaud (Renée Bellemare), Anne-Marie Renaud (André Savoie) et Anne Perron (Denis Monier); ses petits-enfants : Anthony, Patrick, Pierre-Charles, Marjolaine, Emmanuelle, Félix, David, Benoît, Catherine, Stéphanie, Alexandra, Laurence et leur conjoint, ainsi que ses treize arrière-petits-enfants. Remerciement particulier à tout le personnel d'Humanitae et aux soins exceptionnels du Dre Sandra Del Degan et du Dre Lucie Beaulieu. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, web : https://www.societealzheimerdequebec.com/