BAILLARGEON, Denise Blais



À l'hôpital St-François d'Assise, le 11 mai 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Denise Blais, épouse de feu monsieur Pierre Baillargeon et fille de feu Lucien Blais et de feu Laurette Garon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 17h à 20h.Elle laisse dans le deuil son frère : Raymond (Claudette); sa sœur : Yolande (Clermont); sa belle-sœur : Hélène (feu Jacques Baillargeon); ses neveux et nièces de la famille Blais : Jean Rousseau (Jacynthe), Pierre Rousseau (Nancy), Julie Blais (Robert) et Martin Blais (Lorie); ses petits-neveux : Alexandre (Laurence), Frédéric (Stéphanie), Sébastien Rousseau, Charles-William, Gabriel, Marie-Jeanne Rousseau, Zoé, Mia, Raphaël et Layton; son arrière-petit-neveu : Maxence; les enfants de Clermont Rousseau : Caroline (Dany), Sylvain (Maja), Dannie ainsi que leurs enfants : Jérémie, Coralie, Lohan et Edward; ses neveux, nièces de la famille Baillargeon : Liette, Serge, Diane et Yvon ainsi que leur conjoint(e); Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins intensifs coronariens de l'hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fraternité Saint-Alphonse, 3812, boulevard Sainte-Anne, Québec (Qc), G1E 3M3.