THIVIERGE, Josée



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 mai 2022, est décédée sereinement, à l'âge de 65 ans, entourée de l'amour des siens, madame Josée Thivierge, fille de feu Lilianne Blanchet et de feu Gilles Thivierge.Elle laisse dans le deuil sa sœur Myra (Jeff Bonney); sa nièce Sasha (Scott McManaman); ses ami(e)s qui lui étaient très chères: Martine Leclerc, Anne Barnard (Jacques Turgeon), René Croteau (Rémi Gagnon), Michèle Laflamme (Lise Gonthier), Danielle Dufour, Claudine Robitaille et Lise Gravel; ainsi que plusieurs cousins et cousines. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC Orléans, plus particulièrement Dre Marjolaine Tremblay et son infirmière pivot, Mme Martine Dubé, ainsi que toute l'équipe du centre de jour de l'Hôpital de Sainte-Anne de Beaupré qui lui ont procuré des grands moments de bien-être. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Sainte-Anne de Beaupré, 11000 Rue des Montagnards, Beaupré, QC G0A 1E0, web : www.fondationhsab.org