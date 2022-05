Alouettes de Montréal: luttes à finir chez les porteurs de ballon

En plus de son poste d’adjoint à l’entraîneur-chef Khari Jones, le Québécois André Bolduc est celui qui travaille étroitement avec les porteurs de ballon.

• À lire aussi: Alouettes: place au football!

À ce niveau, l’Américain De’Lance Turner semble être le joueur ciblé pour appuyer William Stanback qui, dans son cas, n’a pas joué samedi soir à Hamilton. Il faudra toutefois garder un œil sur Jordan Scarlett d’ici la fin du camp. À moins qu'on obtienne du renfort de l'extérieur...

«On cherche un adjoint à [William] Stanback, un Américain, a étalé Bolduc. L’année dernière, c’était Cameron Artis-Payne, mais il n’est plus là. Il y a un vétéran comme De’Lance Turner qui est prêt à jouer, mais j’aime aussi avoir un jeune, un gars comme Jordan Scarlett, par exemple. Le jeune pourrait commencer sur l’équipe d’entraînement, mais encore, les blessures vont dicter le moment où ces gars seront utilisés.»

À propos de Stanback, l'homme de confiance, il est déjà convenu qu’il va jouer vendredi prochain, à Montréal, lors du second match préparatoire contre Ottawa.

Antwi a une longueur d’avance

Le Québécois Ryth-Jean Giraud aura par ailleurs fort à faire pour déloger Jeshrun Antwi pour le poste qu’on réserve à un demi offensif canadien.

Durant le match de samedi soir à Hamilton, Antwi a été limité à six verges de gains en trois portées. On a par ailleurs évalué également son talent pour feinter, bloquer, donner du temps à son quart-arrière. Bolduc et les Alouettes aiment bien aussi se servir des demis comme cibles potentielles.

«On a toujours un Canadien habillé [parmi les porteurs de ballon]. Antwi, qui connaît un camp exceptionnel, et le petit [Ryth-Jean] Giraud, qu’on a repêché, se battent pour ce poste-là», a exposé Bolduc.

De toute vraisemblance, le défi pour Giraud sera surtout de convaincre les Alouettes qu’il a sa place avec le club, quitte à passer par l’équipe d’entraînement.