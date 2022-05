«Bob's Burgers: le film»: l’arrivée de la famille Belcher au grand écran

Diffusée sur Télétoon et disponible sur Disney+, la série animée «Bob’s Burger» fait son arrivée au grand écran juste à temps pour la belle saison. L’équipe donne un avant-goût de ce qui attend les Belcher, cette famille pas comme les autres.

Bob (voix de H. Jon Benjamin en version originale) et Linda (voix de John Roberts) Belcher s’occupent du restaurant de burgers. Mais voilà qu’une rupture de canalisation devant leur établissement – et l’immense trou subséquent – met en péril leur commerce... d’autant que la banque exige un paiement. Alors que les parents tentent de garder leur calme, les enfants, Tina (voix de Dan Mintz), Gene (voix de Eugene Mirman) et Louise (voix de Kristen Schaal) tombent par hasard sur un squelette. Et ce mystère, qu’ils cherchent à élucider, pourrait bien sauver toute la famille.

C’est à l’été 2017 que l’idée d’un film a été énoncée pour la première fois. Avec Nora Smith, coscénariste de la série, le créateur et réalisateur Loren Bouchard en termine le scénario en 2018. L’équipe créative et technique entame alors le scénarimage, détermine les scènes, ajoute des numéros musicaux. Lauren Bouchard prend alors la décision de faire un long métrage en animation traditionnelle 2D au lieu de recourir au 3D actuel. Puis les acteurs entament l’enregistrement des dialogues à l’été 2020.

Toute l’équipe a donc travaillé sur le film en même temps que la série. «C’était dur, s’est souvenu Nora Smith lors la conférence de presse qui présentait le film, à laquelle l’Agence QMI a participé. Au départ, que je ne pensais pas du tout que c’était sage de faire les deux, mais aujourd’hui, je suis heureuse que nous l’ayons fait.»

«La série est déjà un travail à temps plein... et le film aussi. De plus, nous voulions continuer à travailler sur la série en restant concentrés et qu’elle soit toujours aussi bonne. Nous ne voulions vraiment pas que l’un souffre à cause de l’autre», a-t-elle ajouté.

Complémentarité?

En 11 ans – la série a débuté en 2011 –, toute l’équipe a pris ses marques, le succès surprenant tout le monde, Loren Bouchard le premier. «Nous avons commencé en éprouvant de la peur et de l’humilité, nous pensions que ‘Bob's Burgers’ serait annulée rapidement, c’est une certitude que nous avons conservée pendant pas mal de saisons», a indiqué le créateur.

«J’ai craint que nous perdions notre originalité. J’ai toujours pensé que la peur faisait partie du processus. Nous sommes comme Bob et, de bien des manières, nous sommes encore comme lui.»

Revenant à la production du film, Loren Bouchard a indiqué que «nous avons été optimistes. Nous nous sommes dit que la série et le film se nourriraient l’une de l’autre et que nous avions pris la bonne décision de les mener de front.»

De l’aveu même du réalisateur, la narration de «Bob’s Burgers» «n’est pas située dans une temporalité figée. Le temps est circulaire, cette famille semble plus ou moins revivre la même année, avec, évidemment, des permutations dans les événements. On ne peut donc pas parler de continuité dans la série ou avec le film.»

«Nous avons établi un pacte avec les amateurs, tout est cohérent, nous ajoutons des couches supplémentaires d’intrigues et de profondeur avec le temps. Le film s’inscrit dans cette démarche et nous avons commencé à penser aux épisodes de la série qui vont suivre ce long métrage et qui se dérouleront dans son ombre. Mais, d’une certaine manière, le film précède le premier épisode de la série... Oui, c’est un jeu étrange, mais c’est amusant.»

«Bob's Burgers: le film» est à l’affiche depuis vendredi.