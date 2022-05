LATULIPPE, Thérèse Bélanger



Au Centre d'Accueil St-Joseph à Lévis, le 8 mai 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Thérèse Bélanger, épouse de feu Jean-Louis Latulippe et fille de feu Albert Bélanger et de feu Marie Paré. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Yolande Lecavalier), Claude (Jocelyne Veilleux), Louise (feu Denis Thériault), Norbert (Sylvain Fillion), Antoine (Julie Dion), Bernard (Chantale Girard); ses petits-enfants: Eve-Lyne Latulippe (Patrick Blouin), Andrée-Anne Latulippe (Lars Menfching), Julie Latulippe-Thériault (Lucas Bastien), Jean-Denis Thériault (Maggie Carrier); ses arrière-petits-enfants: Armonie, Méderic, Angélie, Rémi, Loïc, Gustave, Violette. Elle était la sœur de feu Fernand (feu Rosanne Bouffard), feu Anna-Marie (feu Maurice Corriveau), feu André-Albert (feu Gertrude Roy), feu Père Philippe, C.S.S.R., feu Sr. Marguerite, A.M.J., Blanche-A. (feu Gaston Mercier), feu Sr. Irène, S.C.Q., feu Cécile (feu Victor Roy), feu Charles-Henri (Andrée Buteau), feu Yvonne (feu Paul Caden), Madeleine (feu Marcel Talbot), Louise (feu Roger Phaneuf), feu Benoit (Pierrette Rochefort). Sa belle-sœur de la famille Latulippe: feu Raymonde (feu Maurice Cadrin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 3 juin 2022, de 9 h 15 à 11 h.Dans l'après-midi, l'inhumation de madame Bélanger se fera au cimetière de Saint-Vallier de Bellechasse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des messes ou des dons à la Fabrique de Saint-Vallier de Bellechasse.