GRAVEL, Jean-Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 mai 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Gravel (originaire de Ste-Anne-de-Beaupré), fils de feu madame Gilberte Ricard et de feu monsieur Paul Gravel. Il demeurait à St-Jean, Île d'Orléans. La famille vous accueillera leà compter de 13 h 30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de St-Jean, Île d'Orléans. Monsieur Gravel laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Huguette, Denis (Renée Lavoie), Elyse (feu Gérard Boisvert) et Normand (Murielle Blouin); plusieurs neveux et nièces, tout particulièrement Andrée et Dominique avec qui il a vécu ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur bienveillance, leur réconfort et les bons soins prodigués. Un remerciement également à Marie-Claude Blouin pour sa présence auprès de Co. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association bénévole de l'Île d'orléans. www.abiorleans.ca