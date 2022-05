Ces matières qui sont dans tout

En pleine course mondiale de l’électrification, Québec a identifié des minéraux d’avenir, que l’on appelle aussi « minéraux critiques et stratégiques », pour s’assurer de ne pas rater le train de la transition énergétique.

GRAPHITE

Batteries lithium-ion, revêtements, garnitures de freins et d’embrayages, pièces de moteurs, génératrices électriques, peintures anticorrosives, lubrifiants industriels, poudres... le graphite est très prisé. Récemment, l’explosion de la demande pour les batteries d’ordinateurs, de téléphones intelligents et des tablettes l’a propulsé à de nouveaux sommets.

LITHIUM

Batteries, verres, céramiques, graisses lubrifiantes, caoutchouc... le lithium entre dans la fabrication de nombreux produits, souligne le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). On l’utilise dans l’énergie (fabrication de batteries lithium-ion), dans les transports (véhicules hybrides et électriques) et dans les télécommunications (téléphones cellulaires).

NICKEL

Acier inoxydable, piles nickel-cadmium, batteries au lithium-ion pour les véhicules électriques et hybrides... le nickel sert à la fabrication de nombreux produits d’usage quotidien, note Ressources naturelles Canada (RNC).

CUIVRE

Fils, câbles électriques, plomberie, machinerie industrielle, matériaux de construction, cellules solaires, véhicules électriques... le cuivre est très recherché, selon le gouvernement du Canada, qui note que le Québec était la quatrième province en importance au pays, en 2020.

NIOBIUM

Pièces de monnaie, réacteurs nucléaires, gicleurs, missiles, outils de coupe, canalisations, super aimants, tiges de soudure... le niobium se retrouve un peu partout, observe Mines Québec. L’industrie automobile, les infrastructures et l’ingénierie lourde, le secteur pétrochimique, les centrales électriques et les moteurs d’avion en ont besoin.

ZINC

Le zinc permet de galvaniser les produits, comme protéger l’acier et le fer de la rouille. Poignées de porte, plomberie, engrais, crèmes pour la peau, pneus... le zinc entre dans la composition de plusieurs produits, note Ressources naturelles Canada (RNC).

COBALT

Alliages, superalliages, aérospatiale, réacteurs nucléaires, prothèses dentaires, aimants permanents... le cobalt est très populaire, et l’est encore plus depuis l’essor des véhicules électriques dont la batterie peut contenir jusqu’à 15 kg de cobalt, selon SIDEX, la société en commandite du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ.