CF Montréal: une victoire folle

But

Montréal : Waterman (21e - passe à Miller et Torres), Quioto (45e+4), Choinière (46e - passe à Kamara et Lappalainen), Quioto (59e - tir de pénalité) CINCINNATI : Moreno (12e - passe à Vazquez et Barreal), Barreal (52e - passe à Acosta et Nelson), Moreno (63e - passe à Brenner)