Chris Tanev a joué avec une épaule disloquée

Les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey montrent qui sont ceux qui n’hésitent pas à se sacrifier pour leur équipe. Le défenseur Chris Tanev fait certainement partie de cette catégorie, lui qui a joué deux rencontres des Flames de Calgary avec une épaule disloquée.

L’arrière de 32 ans a confié samedi au site sportif The Athletic qu’il devrait passer sous le bistouri et qu’il serait ainsi à l’écart pour une période de quatre à six mois. Il pourrait ainsi rater le début de la prochaine campagne.

Tanev s’est blessé au cours du match numéro 6 contre les Stars de Dallas, au premier tour. Malgré la douleur, il est finalement revenu au jeu une semaine plus tard pour les quatrième et cinquième duels face aux Oilers d’Edmonton. Les Flames ont été éliminés en deuxième ronde en cinq rencontres.

Réputé comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue, comme en témoigne son excellent différentiel de +35 en saison régulière, l’Ontarien a néanmoins établi un sommet en carrière avec 28 points en 82 matchs.