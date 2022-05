BERNIER, Malvina Perry



Au Centre d'hébergement Le Bellerive de La Malbaie, le 18 mai 2022, à l'âge de 99 ans et 2 mois, est décédée madame Malvina Perry, épouse de feu Ovila Bernier. Elle était la fille de feu Arthur J. Perry et de Symelda Riffou de Cap-des-Rosiers, Comté de Gaspé. Native de ce village, elle avait vécu à Ste-Flavie après l'expropriation de la famille par le Parc Forillon en 1970. Lors de son décès, elle habitait le Centre Bellerive depuis 6 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lionel (Jacqueline Turcotte), Céline, Micheline (Michel Giroux), Denise (René Tremblay), Serge (Ginette Léger), Nicole, Réjean (Nicole Bérubé), Guy, Cécile (Marc St-Louis), Jacques (Geneviève Dubois), Laurina (Michel Lavallée), sa belle-fille Chantal Poitras (feu Daniel); ses petits-enfants: Martin Bernier (Caroline Charbonneau), François-Hugues Bernier (Annick L'Espérance), Caroline Dumont (Guy Dumont), Mylène Ste-Croix (François Fournier), Marie-Josée Mathurin, Yannick Mathurin (Cassandra Robitaille), Nadia Choquette-Bernier, Chantal Bernier, Jean-Philippe Bernier, Sébastien Dionne (Patrick), Christine Dionne (Anne), Catherine Bernier (Gabriel Denis), Alexandra Bernier (Ulysse Vallée-Godbout), Olivia Bernier (Jimmy Lepage), Alexandre Bernier (Geneviève Legendre), Jean-François Bernier, Guillaume Bernier (Karolanne Maltais), Jérémie Bernier (Britanie Paradis), Jonathan Bernier (Stéphanie Cloutier), Marie-Frédérique Bernier (Jessy Béland) Gabriel Bernier, Maude Bernier (Guillaume Rousseau), Louis-Mathieu Bernier ainsi que plusieurs arrière- petits-enfants, ses nièces, neveux, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de : Rollande, feu Germaine, feu Gertrude (Isidore Lemelin), sa jumelle feu Jeanne (Raymond Giroux), feu Lionel (feu Solange Smith) et la belle-sœur de Lily Bernier (feu Roger Hamelin). La famille tient à remercier le personnel du Centre Le Bellerive de La Malbaie pour le dévouement et les bons soins prodigués à leur mère.