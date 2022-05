Dans l'oeil du Québec Inc.: Amilia remplit ses coffres pour accélérer la numérisation des activités récréatives

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

L’entreprise québécoise récolte 30 millions $

Photo d'archives, Francis Halin

Fondée par François Gaouette en 2009, Amilia vient de clore une ronde de financement de 30 millions $ de dollars à laquelle ont participé Investissement Québec, la Banque de développement du Canada et un fonds appartenant à un groupe de grandes institutions financières canadiennes. Amilia offre une plateforme web d’inscription à des activités récréatives, utilisée par 1200 organismes communautaires, entreprises et services des loisirs municipaux en Amérique du Nord. Le financement doit notamment permettre à l’entreprise montréalaise de faire passer ses effectifs de 120 à 150 personnes.

Des patrons de CGI et de Cogeco encaissent

Le chef de la direction des ressources humaines de CGI, Bernard Labelle, a touché un profit de plus de 435 000 dollars en exerçant des options d’achat d’actions de la multinationale montréalaise, la semaine dernière. De son côté, le chef des affaires juridiques de Cogeco, Christian Jolivet, a réalisé un gain de près de 395 000 dollars en exerçant des options de l’entreprise de télécommunications québécoise, cette semaine.

Worximity amasse 14 millions $

Photo d'archives

L’entreprise montréalaise Worximity vient de boucler la plus importante ronde de financement lancée depuis sa fondation par Yannick Desmarais, en 2011. Elle a ainsi récolté 14 millions de dollars auprès d’Investissement Québec, du Fonds de solidarité FTQ et de Marel, un important fournisseur islandais d’équipement pour les industries de la transformation de la volaille, de la viande et du poisson. Worximity propose des technologies basées sur l’intelligence artificielle pour améliorer la productivité des usines alimentaires, un enjeu particulièrement important en ce moment avec la hausse de l’inflation et la pénurie de main-d’œuvre.

Il achète du 5N Plus

Photo d'archives

Luc Bertrand, qui siège au conseil d’administration de 5N Plus depuis 2016, a acheté pour plus de 455 000 dollars d’actions de l’entreprise montréalaise depuis la semaine dernière. Ancien grand patron de la Bourse de Montréal, M. Bertrand est actuellement conseiller stratégique à la Banque Nationale en plus de présider le conseil du Groupe CH (Canadiens de Montréal). Il détient actuellement pour 2,5 millions de dollars d’actions de 5N Plus. L’entreprise, qui a vu son titre plonger de 30 % au début du mois après la publication de résultats financiers mitigés, se spécialise dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux ultra-purs.

Hardbacon recueille 400 000 $ en 24 heures

Photo d'archives, Chantal Poirier

La jeune pousse financière Hardbacon a amassé cette semaine plus de 400 000 dollars en 24 heures dans le cadre d’une ronde de financement menée par l’entremise du portail FrontFundr. Plus de 200 petits investisseurs ont participé à la campagne. L’entreprise espère récolter 500 000 $ en tout d’ici la fin juin, ce qui porterait à environ 2,5 millions $ les fonds totaux recueillis depuis sa fondation par Julien Brault, en 2018. Au moyen d’un site web et d’une application mobile, Hardbacon offre divers outils de gestion des finances personnelles.