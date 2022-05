LEFRANÇOIS, Jean



A Québec, le 14 mai 2022, est décédé à l'âge de 62 ans, monsieur Jean Lefrançois. Il demeurait à Québec (St-Pascal). Il laisse dans le deuil sa mère Yvette Descroisselles, son fils Kévin Lefrançois (conjointe Clairy Serrath), tous ses cousins et cousines de la famille Descroisselles et Lefrançois, son ex-conjointe Lyne Lessard, ainsi que tous ses amis proches et anciens collègues de travail du réseau de la santé. La famille recevra les condoléancesà compter de 13h, auMerci aux parents et amis qui se joindront à nous pour la période de recueillement et la liturgie de la parole.