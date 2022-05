Deux joueurs de baseball se chicanent à cause du fantasy football

Les poolers et les amateurs de prédictions sportives sont de vrais passionnés, et visiblement, Tommy Pham et Joc Pederson font partie de cette catégorie. Remontés par une histoire de fantasy football, les deux adversaires en sont venus aux coups vendredi, avant un match entre les Giants de San Francisco et les Reds de Cincinnati.

L’incident s’est déroulé pendant la séance d’échauffement au Great American Ball Park. Une mêlée a éclaté dans un coin du terrain, à la surprise générale.

Questionné après la rencontre par le site sportif The Athletic, Pederson a raconté sa version des faits. «Il est venu me voir et a dit “tu te souviens de l’an dernier?” J’ai dit “fantasy football?” Et il a dit “oui”.»

C’est à ce moment que le joueur des Giants a été atteint d’une gifle à la joue gauche. Plus surpris qu’en colère, Pederson n’aurait pas réagi, alors que les joueurs des deux équipes accouraient dans leur direction.

Étrangement, il s’agirait de la première discussion en personne entre Pham et Pederson, selon ce dernier. Le voltigeur de Cincinnati aurait accusé l’autre d’avoir triché, ce qui a amorcé une dispute dans le groupe de fantasy football, qui inclurait des joueurs de partout à travers la ligue de baseball.

«C’est fini, en ce qui me concerne. Je ne crois pas que je lui parlerai. Je ne crois pas qu’il ait aussi envie de me parler, je ne sais pas», a admis Pederson.

À la demande des Giants, Pham n’a pas disputé la rencontre, qui a tout de même été remportée 5 à 1 par les Reds. Le baseball majeur a lancé une enquête pour faire la lumière sur cette histoire.