Devant Greztky et Lemieux

Vous avez bien lu le titre. En ce moment, Connor McDavid accomplit des choses que même Wayne Gretzky et Mario Lemieux n’étaient pas en mesure d’accomplir.

Il semble acquis depuis des années que ces deux légendes sont les meilleures de l’histoire et on tient pour acquis qu’elles ne seront jamais délogées. Pourtant, de la façon dont il se comporte à l’heure actuelle, McDavid est une coche au-dessus.

Je sais, quand il prendra sa retraite, le capitaine des Oilers d’Edmonton n’aura pas les chiffres de Gretzky. Le hockey a changé et, à part pour son record de buts qui sera peut-être battu par Alex Ovechkin, on ne verra personne s’approcher du reste.

Mais, ça va au-delà des chiffres.

Oui, McDavid connaît de mauvais matchs. Oui, il a des carences en défensive et cause des revirements. Par contre, on ne pourra jamais lui reprocher de ne pas avoir la pédale constamment dans le tapis. En possession de la rondelle, on a souvent l’impression de voir un adulte contre cinq enfants à la patinoire extérieure du quartier !

Je ne suis pas le seul à penser que McDavid se démarque de Greztky et Lemieux. Je jasais récemment avec Serge Savard, et lui aussi était subjugué par ce qu’il voyait du joueur du no 97.

LA STAR ET LA GUITARE

Serge en sait quelque chose, il en a affronté des joueurs de grand talent dans sa carrière.

Les gens d’Edmonton sont choyés et je leur souhaite que les Oilers et McDavid fassent un bout de chemin en séries. Chose certaine, si on votait aujourd’hui pour le gagnant du trophée Conn-Smythe, mon vote serait sans équivoque en faveur de McDavid.

Certains parlent aussi du gardien du Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy. J’admets qu’il a été excellent contre les Panthers de la

Floride, mais il n’a pas eu l’impact du joueur de centre des Oilers.

Quand mon bon ami René Angélil était encore parmi nous et que j’allais voir Céline Dion en spectacle, je lui disais souvent la même chose : « Céline, c’est la top. C’est elle que tu vas voir. Le guitariste, tu t’en fous ! »

Malgré tout le respect que j’ai pour Vasilevskiy, il est le joueur de guitare et, McDavid, c’est Céline. Il est au sommet et c’est pour lui que les gens se déplacent.

BIEN ENTOURÉ

Rien n’est joué encore pour les Oilers, par contre.

Le gardien Mike Smith demeure un point d’interrogation, mais au moins, on sent que McDavid et Leon Draisaitl sont mieux entourés que dans les dernières années. Les acquisitions de Zach Hyman et d’Evander Kane apportent une profondeur que l’équipe n’avait pas par le passé.

Dans le cas de Kane, il s’avère une véritable aubaine à un peu plus de 2 millions $. L’ailier est un colosse qui doit être intimidant pas à peu près quand il arrive dans le coin à 100 milles à l’heure.

En plus, il produit offensivement, lui qui compte 12 buts en 12 matchs éliminatoires en 2022.

ASTÉRISQUE

Bien que je sois fort heureux de voir McDavid et les Oilers continuer leur route, je dois avouer que j’ai des sentiments partagés face à la fin de match contre les Flames, jeudi soir.

À mes yeux, le but de l’attaquant Blake Coleman aurait dû être accordé en fin de troisième période. Ce filet aurait fait 5 à 4 Calgary et on aurait peut-être un résultat fort différent aujourd’hui.

La LNH devra statuer sur ce genre de situation. Ces buts, à mon avis, doivent être accordés.

— Propos recueillis par Kevin Dubé

Les échos de Bergie

Lafrenière joue mieux

Alexis Lafrenière semble de plus en plus confortable avec les Rangers de New York. J’aime ce que je vois de lui depuis quelques matchs. D’ailleurs, plusieurs réclament que le Canadien offre son premier choix au total aux « Blueshirts » en retour de Lafrenière. À mon avis, on rêve en couleurs. Les Rangers demanderont plus que la première sélection pour l’ailier québécois. Ils ont déjà investi temps et argent dans son développement et ils n’auraient pas intérêt à l’échanger en retour d’un autre jeune dont tu ne connais pas l’avenir. New York sait ce qu’il a entre les mains avec Lafrenière et je suis persuadé que les Rangers sont enthousiastes en vue de ce qu’il pourra accomplir dans l’avenir. Maintenant, c’est au Tricolore de faire le bon choix au repêchage. On entend de plus en plus que Shane Wright ne fait pas l’unanimité, et le CH n’a pas le droit de se tromper.

Un contrat sous peu

Il semble que le Canadien et Martin St-Louis soient près d’une nouvelle entente. Tant mieux. Après tout, on s’y attendait. Toutefois, je me demande ce qui peut bien avoir accroché pour que ça ait pris autant de temps avant de concrétiser le contrat. A-t-on eu des différends sur le salaire ou la durée du contrat ? St-Louis a-t-il voulu prendre son temps et en discuter avec sa famille ? On saura tout ça sous peu, mais en fin de compte, ça ne change pas grand-chose. L’important pour le Canadien, pour ses joueurs ainsi que pour les partisans, c’est que St-Louis soit derrière le banc de l’équipe pour le premier match de la saison régulière, en octobre.

Salut, Pierre !

J’ai appris comme tout le monde le décès de l’animateur Pierre Rinfret, hier, après un long combat contre le cancer. Je profite donc de cette tribune pour offrir mes plus sincères sympathies à sa fille, Camille, ainsi qu’à toute sa famille. J’ai eu l’occasion de travailler avec Pierre à la radio et à la télévision et j’étais même allé le voir la semaine dernière. On s’y attendait, mais ces nouvelles sont toujours difficiles à apprendre. Un autre décès qui touche la grande famille élargie du sport au Québec...