Encore du beurre du bout du monde

En cette journée de la fête du croissant, une question se pose. Pourquoi les pâtissiers et boulangers du Québec ont-ils autant de mal à trouver du beurre local pour leurs produits?

Surtout que le secteur est aux prises avec une pénurie de beurre de tourage qui vient d’Europe et de Nouvelle-Zélande.

Ce beurre est bien différent de celui qu’on trouve à l’épicerie. Il est plus gras (84 % de matières grasses contre 80 %), moins friable, et il se manie à différentes températures.

« On l’achète déjà emballé, aminci, il vient en superbes carrés tout prêts à mettre dans la pâte », explique François Matthey-Jonais, un enseignant au DEP en pâtisserie à l’École Hôtelière de Montréal, qui apprend à ses élèves à le faire eux-mêmes.

Si les produits laitiers du Québec sont « bons », dit-il, la façon dont le beurre est fait ici est un peu archaïque.

« Pour pouvoir utiliser le beurre québécois, ça demande un certain travail pour enlever l’excédent d’eau. On arrive à atteindre 82 % de matières grasses », raconte le sexagénaire arrivé au Québec depuis la Suisse en 1993.

Ce qui est bon pour ses élèves ne l’est toutefois pas pour les professionnels, qui doivent être rentables sans avoir le luxe du temps.

Chez le réputé Croissant Croissant, à Montréal, on en sait quelque chose. Avant d’ouvrir la boutique en 2016, les deux propriétaires ont passé un an à goûter tous les beurres québécois et canadiens avant de trouver le bon.

« On voulait faire un produit 100 % local. Ç’a été assez compliqué », lance Matthieu Virloget, qui s’occupe des recettes.

« On a honte »

Celui qu’il a trouvé lui coûte plus cher que celui qu’il pourrait importer de Belgique ou de Nouvelle-Zélande et vient d’une autre province dont il préfère qu’on taise le nom.

Chez Mr Pinchot, dans le même quartier, le propriétaire Joe Gédéon ne peut pas se permettre d’acheter autre chose qu’un beurre de tourage en plaquettes, prêt à utiliser, importé de Belgique.

« Je ne vais pas payer 20 $ de plus le kilo juste pour dire qu’il vient du Québec, mon croissant ne ferait que diminuer en rentabilité », expose-t-il.

Mais il est optimiste. « Je pense qu’on est assez avancé pour le faire ici, c’est sûr que je préférerais n’acheter que des produits d’ici », plaide-t-il.

À la boulangerie Automne, on serait prêt à payer plus cher, mais aucun producteur québécois n’est en mesure de fournir les 2,5 tonnes de beurre de tourage utilisées chaque année.

« Toutes nos farines sont québécoises, nos ingrédients sont à 95 % locaux, sauf pour le beurre. On a honte de le prendre à l’autre bout de la planète », lance Julien Roy, copropriétaire, qui achète son beurre de tourage en Nouvelle-Zélande.

Pas de savoir-faire

Ça devient d’autant plus urgent d’en produire ici que le secteur vit actuellement une pénurie, pense-t-il.

Pour le Conseil des Industriels laitiers du Québec, qui compte 90 entreprises membres, il y a un savoir-faire à développer.

« C’est certain que c’est un marché très petit et que ça demande beaucoup d’investissements pour la taille du marché », expose Charles Langlois, PDG de l’organisme.

S’il est convaincu que des entreprises vont s’intéresser au beurre de tourage quand le marché sera assez grand, il reconnaît que ce n’est pas tout le monde qui sait comment en faire.

Ce à quoi Nathan Kaiser, patron de la Laiterie Chagnon, à Waterloo, répond présent.

Le jeune entrepreneur de 33 ans vient de mettre au point une recette de beurre de tourage en plaquettes, en collaboration avec la boulangerie Le Pain dans les voiles.

« On avait échoué en 2020, on avait mis le projet de côté, mais on a réessayé, et les tests sont concluants », dit-il avec fierté.

Au cours des prochaines semaines, le procédé industriel sera mis au point pour la commercialisation.

« Pourquoi personne ne l’a fait ? Pour nous, comme on est petits, c’est un énorme marché potentiel. On compte bien saisir l’opportunité », ajoute-t-il.

Son but est d’offrir le beurre de tourage en plaquettes et à prix compétitifs par rapport aux produits importés.

À court terme, Nathan Kaiser va en produire 5000 kilos par semaine, mais il ne compte pas s’arrêter là.

Bientôt, les boulangers n’auront peut-être plus à aller chercher leur beurre à plus de 6000 km.

Le beurre de tourage, qu’est ce que c’est ?

Il s’agit d’un beurre qui, comme son nom l’indique, est utilisé pour le tourage, une des étapes de fabrication des pâtes feuilletées et des viennoiseries, comme les croissants au beurre. Il n’a pas les mêmes caractéristiques que le beurre standard que l’on retrouve dans nos épiceries. Il est notamment plus gras (84 % de matière grasse contre 80 %) et a une meilleure plasticité, se travaille plus aisément.