Expérience sensorielle puissante et saisissante, la création White Out, dont le sujet traite d’une perte de repères, plonge le spectateur entre le rêve et l’éveil.

À l’affiche une dernière fois cet après-midi, à 15 h, à la Salle Multi, à l’occasion du Carrefour international de théâtre, cette création de la compagnie L’eau du bain n’est pas une proposition conventionnelle.

White Out est une expérience qui secoue les sens. Une mise en garde, à l’entrée, indique qu’il y aura beaucoup de fumée et des effets stroboscopiques.

Une lumière blanche éclaire un lit. On entend une respiration. La silhouette d’une femme apparaît, et tout à coup, la trame sonore s’intensifie et la salle se remplit d’un immense brouillard. Le spectateur se retrouve au cœur d’un immense vortex sonore et visuel.

L’effet, saisissant, prend de plus en plus d’ampleur. On se demande quand ça va prendre fin. Et tout à coup, ça s’arrête.

Une femme, dans une chambre sur le bord de la mer, secouée, a vécu un événement troublant. Elle est brisée. La présence d’enfants ramènera la vie dans cette chambre des douleurs.

Sons et lumières

Inspiré par le roman La maladie de la mort, de Marguerite Duras, et par le travail du spécialiste des lumières et de l’espace James Turrell, la pièce White Out donne libre cours à de multiples interprétations.

« White out » est une expression qui fait référence aux phénomènes météorologiques tels que les blizzards et la brume intense qui surgit et qui efface tout repère spatial.

La création d’Anne-Marie Ouellet reste volontairement floue. Elle propulse avec efficacité, en raison du travail sonore de Thomas Sinou et de l’éclairagiste Nancy Bussières, le spectateur, à certains moments, dans une perte de repères immense et saisissante. C’est réussi.

Et ce travail est mis en valeur tout au long de la pièce, notamment lors d’une autre tempête visuelle et sonore. La séquence qui amène la très belle finale, dans le rouge, est forte et puissante.