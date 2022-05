Intenses retrouvailles

Il y avait beaucoup d’ambiance, samedi soir, dans le Centre Vidéotron. Les « maggots » étaient nombreux et bruyants, du parterre jusque dans les hauteurs de l’amphithéâtre, pour le passage des intenses Slipknot.

La formation de Des Moines en Iowa s’arrêtait à Québec avec son « Knotfest Roadshow » en compagnie de Ho99o9 et Cypress Hill.

Le spectacle introduit par la pièce For Those About to Rock, comme c’est le cas depuis quelques années, la foule, s’est mise à crier, allumer les lumières des téléphones et chanter le refrain de cette grosse pièce d’AC/DC.

Et tout à coup, le rideau sur lequel le nom du groupe est inscrit en rouge finit par tomber. Nos yeux regardent dans toutes les directions. Ils sont neuf sur scène. Tous masqués et répartis sur deux niveaux et trois passerelles. Des jets de flammes explosent.

La soirée est lancée avec les explosives Disasterpiece, Wait and Bleed et la décapante All Out Life.

« Merci, merci et merci beaucoup, ça va ? Ça fait trop et beaucoup trop longtemps que nous sommes venus dans votre belle ville », a lancé le chanteur Corey « Le Clown » Taylor, promettant une soirée pleine de folies.

Il s’agissait d’un retour pour Slipknot dans la Vieille Capitale depuis leur passage sur les Plaines en 2019.

Défoulement

Slipknot, en concert, c’est une énorme séance de défoulement avec, à l’avant-plan, un des meilleurs leaders de la planète rock. Le « Clown » sait mener une foule. Une foule qui s’éclatera toute la soirée.

Slipknot a pigé un peu partout dans son répertoire. De son tout premier album jusqu’à We Are Not Your Kind, avec, en prime, The Chapeltown Rag, un extrait de son prochain album, qui va sortir bientôt, bientôt, bientôt, comme l’a précisé Taylor.

Le magma sonore décapant, livré avec un grand nombre de décibels, laisse place, parfois, à des mélodies, qui réussissent à se faire entendre, comme durant Unsainted, The Devil in I et lors de l’énorme Psychosocial. Slipknot a même ramené dans ces concerts, la « balade » Snuff, un rare moment d’accalmie, que le groupe n’avait pas jouée depuis 10 ans.

Et la soirée s’est terminée comme elle a débuté, dans la furie, avec le doublé People = Shit et Surfacing.

Corey Taylor a promis que la formation, qui a vu le jour il y a 23 ans, serait encore là pour les 23 prochaines années. Et à entendre la réaction des fans, ils seront assurément là. Les « maggots » sont fidèles.

Tout juste avant l’arrivée de Slipknot, Cypress Hill a été la surprise de cette soirée. Il faut dire qu’on les avait perdus un peu de vue depuis leur passage au Parc de la francophonie en 2014.

Solide Cypress Hill

Photo Didier Debusschere

DJ Lord, derrière son attirail et une immense réplique d’un crâne humain, avait bien chauffé le public, avec une intro où on a entendu Black Sabbath, la Marche impériale de Star Wars, Eye of the Tiger, Purple Haze et Enter Sandman.

Sans la présence de Sen Dog, en convalescence à la suite d’une intervention chirurgicale, Cypress Hill a offert une solide heure de hip-hop. B-Real a lancé ça de belle façon avec sa voix nasillarde et le doublé When the Shit Goes Down et Hand on the Pump.

Fidèle à son habitude, il a sorti un long pétard, lors d’un « medley » où on a entendu Dr. Greenthumb et Hits for the Bong. Une odeur de marijuana flottait dans l’air et elle ne provenait pas de la scène.

Le party était pris solide et B-Real a mis le feu avec Insane in the Brain et un segment de Jump Around de House of Pain où c’était complètement fou sur le parterre.

À 18 h 30, dans un amphithéâtre qui n’était pas encore rempli, la formation américaine Ho99o9 (Horror) a fait une belle impression, avec son punk-hip-hop-hardcore.