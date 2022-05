Kotkaniemi dans un autre monde

NEW YORK | Les Hurricanes patinent sur la glace du Madison Square Garden. Pendant l’entraînement matinal, des employés déposent des chandails bleus des Rangers avec le slogan : No Quit (pas d’abandon) sur chacun des sièges de l’amphithéâtre.

Il y a plus d’employés qui se promènent avec de grosses caisses de carton que de journalistes assis dans les gradins pour suivre l’entraînement des « Canes ».

Malgré l’enjeu, une place pour la finale de l’Association de l’Est, il y a deux scribes qui ont fait le voyage de Raleigh vers Manhattan, deux employés du site web de l’équipe et une caméra pour une télévision locale. Il y a aussi un journaliste de New York, un correspondant européen et un de Montréal.

L’univers des Hurricanes, même si l’équipe représente une belle histoire depuis quelques années, ne ressemblera jamais à celui d’un gros marché de la LNH.

« Ça ne me dérange pas, a lancé Jesperi Kotkaniemi en entrevue au Journal dans un corridor du MSG, après une brève conférence de presse avec les journalistes locaux. J’aime le hockey en Caroline. S’il n’y a pas beaucoup de journalistes, ça ne change rien pour moi. »

Un marché mésestimé

S’il passe plus incognito en Caroline du Nord que dans la marmite montréalaise, Kotkaniemi n’est pas malheureux pour autant.

« Je suis bien avec les Hurricanes. Nous avons une bonne équipe et nous comptons sur un bon groupe de joueurs. Je peux m’améliorer comme joueur, j’ai la chance de jouer pour de bons entraîneurs. Je sens qu’ils sont très bons pour les joueurs. »

« Je considère Raleigh comme une ville mésestimée comme marché de hockey, a-t-il poursuivi. C’est un sport en croissance dans ce coin des États-Unis. Nous avons une bonne base de partisans. J’adore vraiment l’ambiance. Nous faisons des choses différentes. Quand nous saluons les partisans à la fin avec de petites célébrations, il y a vraiment une atmosphère folle. Nous sommes la bunch of jerks (bande de voyous) ! »

Des séries modestes

Sur le plan hockey, Kotkaniemi n’a rien fait pour sortir de l’ombre. À sa première saison avec les Hurricanes, l’ancien troisième choix au total du CH n’a pas joué à la hauteur de son gigantesque salaire de 6,1 millions.

Il a terminé l’année avec 29 points (12 buts, 17 passes) en 66 matchs, soit un rythme de 0,4 point par rencontre, exactement le même qu’à sa saison recrue et à sa troisième année avec le Tricolore.

Auteur de neuf buts en 29 rencontres en séries avec le CH, le Finlandais n’a pas encore touché la cible dans l’uniforme des Hurricanes au printemps. À ses treize premiers matchs, il n’a qu’une petite passe.

« Il n’y a pas de doute que je pourrais avoir de meilleures statistiques, a-t-il répliqué. Mais je crois que nous remplissons notre mandat comme quatrième trio. Nous procurons de l’énergie à l’équipe et nous créons des chances. Avec un quatrième trio, tu dois aussi minimiser les erreurs et les buts que tu accordes. Nous faisons un bon boulot dans ce sens. J’ai toutefois hâte d’obtenir un but. Si je peux ramasser un retour ou un bond chanceux, je le prendrai. »

Un peu déçu

Rod Brind’Amour a montré son côté politicien en décrivant le jeu de son centre du quatrième trio. Il a refusé de le critiquer ouvertement, mais il s’est quand même dit déçu de son rendement.

« On tombe souvent dans le piège de regarder seulement les chiffres, a expliqué l’entraîneur en chef. C’est la nature de notre sport. Mais en disant ça, c’est vrai que j’aimerais le voir avec un peu plus de chiffres. Malgré cela, je trouve qu’il joue bien et j’aime le jeu de son trio. Il finira par produire offensivement. Il n’a pas beaucoup de points, mais il joue assez bien. »

Huit autres années

Kotkaniemi aura le temps de bien s’enraciner en Caroline du Nord. Le centre de 21 ans a paraphé une prolongation de contrat de huit ans et 38,56 millions (4,820 millions) le 21 mars dernier. Malgré des débuts assez lents, il a gagné la confiance de Don Waddell, le directeur général de l’équipe.

« Je suis super excité. Comme je l’ai dit, j’aime le noyau de cette équipe. Il y a plusieurs joueurs qui resteront ici longtemps. Et j’aurai la chance d’en faire partie. »

Maintenant qu’il a un peu plus de recul, Kotkaniemi n’a pas le sentiment que l’offre hostile des Hurricanes lui a placé une trop grande pression sur les épaules.

« Non, ce n’était pas trop difficile à gérer. Je vois plus ça comme une belle occasion. Je joue encore en séries. Je me retrouve à une victoire d’une finale de l’Association de l’Est. C’est assez cool. Je ne peux pas demander mieux. Nous avons une bonne équipe. »