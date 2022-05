Lévis: les policiers enquêtent sur une mort inexpliquée

La police de Lévis a lancé une enquête après la mort « nébuleuse » d’une femme de 35 ans retrouvée dans son appartement de la rue Saint-Joseph aujourd'hui en début d’après-midi.

C’est son conjoint qui a contacté les services d’urgence vers 12 h 30, après qu’il eut fait la découverte du corps inanimé. Les enquêteurs du Service de police de Lévis (SPVL) et le service de l’identité judiciaire ont été dépêchés sur les lieux pour faire la lumière sur ce décès.

« On tente d’éclaircir les circonstances, c’est nébuleux », a déclaré le capitaine Martin Tremblay dans les premières heures qui ont suivi l’appel au 9-1-1. Le conjoint a été interrogé, tout comme quelques personnes qui auraient pu être témoins des événements, mais très peu d’informations ont été dévoilées. Plus de neuf heures après la découverte, les policiers ne s’étaient pas avancés sur les causes de cette mort. Une enquête du coroner a été ouverte.

« En début de semaine, il devrait y avoir une autopsie sur le corps », a confirmé le capitaine du SPVL Julien Roy, tard aujourd'hui. Les autorités n’ont pu déterminer si la dame était décédée depuis longtemps.

Quartier défavorisé

Un périmètre de sécurité a été érigé autour de la vieille maison, qui abrite des appartements. Plusieurs curieux s’informaient au passage en voyant cet important déploiement policier qui s’est poursuivi jusqu’à 19 h, ce soir.

C’est dans un immeuble du Vieux-Lévis que la macabre découverte est survenue. Les résidents rencontrés par Le Journal ont parlé d’un secteur défavorisé avec plusieurs loyers à prix modique.

Une dame qui faisait sa promenade a même mentionné que c’était un endroit où parfois « ça pouvait brasser ». Les policiers ont ratissé le secteur, cognant à plusieurs portes en quête d’informations. Aucun coup de feu ni aucun cri n’ont été entendus, selon plusieurs voisins que nous avons interrogés.