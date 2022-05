La servante écarlate: magnifique adaptation graphique

Œuvre féroce, provocante, déconcertante, prophétique, La Servante écarlate, best-seller mondial de l’écrivaine canadienne Margaret Atwood, a été adaptée en roman graphique par la talentueuse illustratrice canadienne Renee Nault. Le résultat, stupéfiant, reflète les idées transmises par l’auteure dans ce roman-culte, et donne une nouvelle dimension à l’œuvre. Renee Nault y a consacré plusieurs années, se plongeant jour après jour dans l’univers complexe et déstabilisant de Defred et ses consœurs.

Dans La Servante écarlate, Margaret Atwood montre ce qui arrive aux femmes dans la république de Galaad, une contrée imaginaire qui n’en est pas moins proche de nous. Defred, une femme vêtue de rouge, forcée d’être modeste, est une servante écarlate. Elle a perdu sa vie d’avant et on lui a tout pris, même son nom.

Defred, autrefois une femme libre de ses choix, de ses idées et de ses actions, est réduite au rang d’esclave sexuelle. Elle a été affectée à la famille du commandant et de son épouse et, conformément à l’ordre social nouveau, elle doit mettre son corps à leur service. Defred et toutes ses consœurs, à une époque où les naissances sont en forte baisse, ont intérêt à être fertiles.

Tout en décrivant le monde épouvantable dans lequel elle vit, Defred se remémore le monde d’avant, alors qu’elle était une femme indépendante, qu’elle avait un emploi, une famille et un nom.

Renee Nault, en entrevue téléphonique depuis sa maison de Victoria, révèle à quel point se plonger dans l’univers de La Servante écarlate a été à la fois exigeant, mais enrichissant.

« Margaret a toujours aimé les BD et je pense qu’elle voulait faire une adaptation graphique de La Servante écarlate depuis longtemps. Son éditeur au Canada connaissait mon travail d’illustratrice et ils m’ont demandé de soumettre des illustrations. Ils ont vraiment aimé ce que j’ai envoyé. Et on a fait le livre ! »

Nault explique qu’elle avait lu La Servante écarlate quand elle était à l’école secondaire, et que l’imagerie qui s’en dégageait lui est restée. « Je suis très visuelle. La nature iconique du roman, le symbolisme, les événements qu’elle décrit sont gravés à jamais dans ma mémoire. »

Elle n’a pas regardé l’adaptation télévisée, puisque le projet d’adaptation graphique du roman a été enclenché bien avant que la série télé soit diffusée. « C’est un projet qui a demandé tellement de temps ! J’ai commencé le livre avant la diffusion de la série télé et je l’ai terminé après la diffusion de la première saison. »

Se questionner

Lire Margaret Atwood est une expérience littéraire incomparable. Renee Nault a dû décortiquer et analyser le livre en profondeur. Elle explique que certaines scènes ont été difficiles à faire.

« C’était très difficile de travailler sur ce projet pendant aussi longtemps, parce que j’ai dû plonger dans l’univers de La Servante écarlate un long moment. C’est vraiment sinistre. Des événements politiques comme l’élection de Donald Trump et les attaques contre les droits des femmes. J’avais l’impression que le roman devenait vrai autour de moi. »

L’illustratrice explique qu’elle devait penser à son art plutôt qu’à ce qui arrive aux personnages, mais que c’était difficile. « Ce roman est basé sur la réalité. C’est encore la réalité pour un grand nombre de femmes dans le monde. »

« Je suis contente d’avoir fait ce travail, parce que c’est important, mais ça représente quelques années assez noires pour moi, comme personne. J’ai fait le choix de ne pas présenter de scènes trop explicites parce qu’on voulait que le livre puisse être lu par tout le monde. Malgré tout cela, ce qui est décrit est horrible. »

Photo courtoisie

Margaret Atwood est née à Ottawa en 1939.

Elle est l’auteure d’une quarantaine de livres.

Traduite dans plus de 50 langues, elle est l’une des plus grandes romancières de notre temps.

Elle a publié La Servante écarlate, adaptée en télésérie, et une suite très attendue de ce succès de librairie, Les Testaments.

Renee Nault est une artiste de Colombie-Britannique connue pour ses illustrations éclatantes à l’aquarelle et à l’encre.

Son travail est présenté dans diverses publications à travers le monde.