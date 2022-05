Marie-Laurence Moreau: «Je me sens à ma place»

Plusieurs artistes ont vu la pandémie freiner leur élan. Mais pas Marie-Laurence Moreau. En plus de devenir maman pour la deuxième fois, la comédienne a enfilé les projets, tant sur scène qu’au petit et grand écran. Son heure de gloire a enfin sonné. Et elle en savoure chaque seconde.

Si son rôle dans la série à succès Léo l’a propulsée au premier rang des stars du petit écran, Marie-Laurence Moreau n’a rien d’une nouvelle venue dans le métier. La comédienne roule en fait sa bosse depuis près de 20 ans déjà ; on l’a vue, entre autres, dans les séries à succès Les Invincibles, Les Simone, L’Académie, Plan B, Une autre histoire et L’heure bleue.

Et ça, c’est sans compter toutes les scènes qu’elle a foulées dans le cadre de multiples productions théâtrales.

Le déclic

Bref, son visage nous est familier depuis un bon moment déjà. Mais un déclic s’est fait il y a peu de temps. Et ce déclic, il porte un nom : Léo. Depuis qu’elle y défend le rôle de Cindy, Marie-Laurence Moreau n’est plus simplement qu’un visage. Elle a, elle aussi, un nom. Et le public le retient désormais.

Tout ça, elle le savoure, bien évidemment. Mais la comédienne ne le tient pas pour acquis.

« Je réalise très bien la chance que j’ai. Mais je sais aussi que c’est fragile, que ça peut être éphémère. On peut être aimé, être très en demande, puis ne pas travailler durant plusieurs mois. Ça fait partie du métier. J’étais très anxieuse face à tout ça à mes débuts, mais j’ai appris à apprivoiser cette facette de mon travail, à l’embrasser. Je me sens légitime, je me sens à ma place », confie la comédienne en entrevue avec Le Journal.

Quatrième saison

On la retrouvera donc du côté de Walton – ville fictive où est campée l’intrigue de Léo – dans quelques jours à peine, le temps d’une très attendue quatrième saison.

Depuis son arrivée en ondes – d’abord sur Club illico, puis sur TVA – la série a connu un succès fulgurant... mais pas forcément surprenant, aux dires de Marie-

Laurence Moreau.

Pourquoi ?

Parce que Léo fraie à contre-courant, abordant avec autant de sérieux les gags gras que ses enjeux épineux, voire troublants. Que ce soit pour mettre en scène un concours agricole hilarant ou le dépérissement de l’état de santé d’un de ses personnages, on garde toujours la même rigueur, le même doigté.

« Quand on attrape quelqu’un avec le rire, on peut l’emmener où on veut ensuite. Ça ouvre une porte. Et là, si le texte est assez habile, il peut toucher les gens, les émouvoir, les faire pleurer. C’est ça, la force de Léo », avance Marie-Laurence Moreau.

C’est ainsi que Fabien Cloutier et sa bande ont marqué l’imaginaire avec des filons rarement abordés dans le genre. Et Marie-Laurence Moreau s’est souvent retrouvée en plein centre de ceux-ci. Que ce soit par l’entremise du handicap de son frère ou l’Alzheimer dont souffre sa mère, le personnage de Cindy ratisse large en matière d’émotions.

« C’est un cadeau de jouer toute cette gamme de situations. Ça n’arrive pas souvent dans le métier », résume-t-elle.

La quatrième saison de Léo débarque sur Club illico jeudi.

Rebondissements à Walton

« Ça brasse à Walton », laisse tomber Marie-Laurence Moreau. La promesse est claire : les personnages de Léo – comme les téléspectateurs – en verront de toutes les couleurs avec la quatrième saison.

Marie-Laurence Moreau pèse ses mots en abordant les péripéties et rebondissements qui attendront Léo, Cindy, Chabot et compagnie dans la nouvelle fournée d’épisodes. Car il s’en passera des choses dans la petite municipalité de Walton... si bien que la comédienne est forcée de naviguer avec grand soin dans un champ de divulgâcheurs.

« Il y a des couples qui se forment – et d’autres qui se défont – des gens qui meurent... Ça crée beaucoup de chamboulements dans la vie de Léo et Cindy et des gens du village », résume-t-elle sommairement.

Cinq ans plus tard

En effet. Car cinq années ont passé depuis les événements de la troisième saison. Léo a ainsi quitté l’usine de Dubeau Gâteaux, histoire de se consacrer pleinement à son verger qu’il exploite avec son partenaire, Chabot. Cindy, elle, a repris le travail, de retour à son poste d’adjointe administrative.

La conciliation famille-travail deviendra un enjeu important avec leur fils, Paul, qui prend le chemin de la maternelle dans le premier épisode.

« Je pense que c’était nécessaire de faire un saut dans le temps pour que la courbe narrative soit plus riche. Ça permet aux auteurs d’avoir le champ libre pour aller ailleurs et explorer plein de nouvelles avenues inexplorées », avance Marie-Laurence Moreau.

La fin approche

Avec cette quatrième saison qui débarque sur Club illico cette semaine, le décompte vers la fin de Léo est bel et bien amorcé. Car la série se conclura finalement au terme de la cinquième saison, dont le tournage est prévu pour l’automne prochain.

Marie-Laurence Moreau anticipe déjà le moment où elle devra faire ses adieux à Cindy.

« Je suis une grande nostalgique, alors je dois m’y préparer en amont, tranquillement, pour protéger mon cœur. Ce sera difficile de laisser Cindy partir. Mais en même temps, il faut savoir ne pas trop étirer la sauce, avance-t-elle.

« Comme l’a écrit Richard Desjardins, “quand j’aime une fois, j’aime pour toujours”. Léo va toujours avoir une grande place dans mon cœur », ajoute-t-elle.