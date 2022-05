Pouf! Plus de guerre!

À 99 ans, Henry Kissinger continue à marquer la scène internationale. Cette semaine à Davos, il a expliqué que l’Ukraine devrait céder des territoires à la Russie : la Crimée et une partie du Donbass.

Aussi brillant soit-il, Kissinger a plusieurs défauts. Toute sa vie, il a voulu s’illustrer en changeant le cours de l’Histoire. Il y est parvenu lorsqu’avec Richard Nixon, il a rapproché les États-Unis de la Chine. Il n’est pas exagéré de dire que la puissance actuelle de la Chine provient de la politique de Kissinger. Par ailleurs, il aime cacher une partie de la vérité aux gens. Selon lui, toute vérité n’est pas bonne à dire, surtout quand elle avantage les plus riches.

Quels sont les arguments de Kissinger ?

Dans le cas de l’Ukraine, Kissinger a ressorti de vieux arguments. Il a expliqué que l’Ukraine se trouvait depuis des centaines d’années dans la sphère culturelle de la Russie, que l’Ukraine avait été dominée de l’étranger depuis des siècles, que son indépendance réelle ne datait que de 23 ans. Au fond, dit Kissinger, il serait plus raisonnable que la Russie et l’Ukraine s’entendent et que Kyïv comprenne que revenir aux frontières d’avant-guerre serait ce que le pays peut espérer de mieux.

Qu’est-ce que Zelinsky répond ?

Volodymyr Zelinsky a répondu de manière cinglante à Kissinger qu’il suivait la logique des accords de Munich, en 1938, quand la Grande-Bretagne, la France et l’Italie se sont entendues avec Hitler pour que des territoires de la Tchécoslovaquie soient donnés à l’Allemagne, en échange d’une paix qui s’avérera illusoire. En effet, rien n’indique que la Russie de Vladimir Poutine se satisfasse du Donbass et de la Crimée. Bien plus, une trêve permettrait à Poutine de reconstruire son armée en partie décimée.

Quels sont les motifs réels de Kissinger ?

Ce serait faire insulte à Kissinger de croire qu’il n’a pas envisagé que Poutine reconstruirait son armée. Il est même probablement persuadé que c’est ce qui arriverait. Mais il ne va pas dire en public qu’il veut sacrifier les Ukrainiens à l’autel des intérêts des États-Unis et de leurs alliés. Quels intérêts au juste ? Des intérêts économiques et financiers. C’est que l’économie mondiale se porte mal. L’inflation est élevée. Une récession guette le monde entier. Mais imaginez que la guerre en Ukraine prenne fin. Pouf ! Les prix du gaz et du pétrole descendraient. Pouf ! Les prix des aliments chuteraient parce que l’Ukraine pourrait livrer ses céréales. Pouf ! Les risques de récession diminueraient et les portefeuilles des riches amis de Kissinger se regarniraient.

Qui pense comme Kissinger ?

La logique de Kissinger est partagée par certaines élites financières et politiques en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne, et bien entendu, aux États-Unis. Il n’y a qu’un problème : c’est que les Ukrainiens ne sont pas vaincus, ni près de l’être. Et ils ont tant souffert qu’ils ont le droit de dicter leur volonté comme il sied aux vainqueurs. Kissinger, qui pourtant aime bien gloser sur le peuple russe, refuse net de considérer les intérêts des Ukrainiens. Kissinger choisit de défendre les intérêts qui lui conviennent.

Qu’en pense l’opinion publique ?

D’autre part, l’opinion publique des États-Unis et des alliés est en faveur des Ukrainiens. Permettre aux Russes de gagner grâce à une paix factice serait mal reçu. Mais Kissinger n’a que faire de ces arguments. Il évoque plutôt le risque d’une troisième guerre mondiale.