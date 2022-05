Psycho: vivre avec l’insomnie

Environ une personne sur deux a vu son sommeil se détériorer à cause de la pandémie, mais faire partie de cette statistique induit un lourd fardeau au quotidien et un impact majeur sur le reste de sa vie.

Dans la jeune quarantaine, Lyne est une femme active, avide de défis. Gestionnaire de compte dans une agence de communication, elle est aussi efficace au bureau qu’à la maison. Mais, depuis deux ans, ses problèmes de sommeil ont pris toute la place.

«Avant la pandémie, je travaillais déjà deux jours par semaine à la maison, être en télétravail à temps plein n’a pas été un gros changement, a-t-elle expliqué en entrevue. Pourtant, j’ai commencé à avoir du mal à trouver le sommeil, je pouvais facilement rester une heure ou une heure et demie dans mon lit avant de m’endormir.»

Par la suite, elle se réveillait fréquemment au milieu de la nuit, sans pouvoir se rendormir avant le matin. Au début de l’été 2020, les insomnies ont commencé à impacter son quotidien. «J’avais du mal à me concentrer. J’étais beaucoup plus irritable avec mon fils, avec mon chum, et même avec mes collègues. J’ai commencé à avoir des cernes sous les yeux, ma peau n’était plus pareille non plus.»

Lyne en parle avec des amies qui lui envoient toutes sortes de trucs: mélatonine, séances de méditation et/ou de yoga, bain avant de se coucher, etc. «J’ai vraiment tout essayé, mais rien ne fonctionnait sur le long terme. J’ai aussi essayé de faire chambre à part avec mon chum, dormir avec mon chat, la situation ne s’améliorait pas, et j’ai toujours refusé de tomber dans les somnifères.»

Descente aux enfers

L’insomnie a fait vivre un calvaire à Édouard Genest, retraité de 72 ans. «Je fais de l’insomnie depuis au moins 40 ans. Le peu de temps où je dors, souvent durant la journée, ce n’est jamais réparateur. J’ai parfois l’impression d’être mort, je suis toujours fatigué, comme dans un état un peu comateux.» L’homme vit seul dans son appartement du quartier Rosemont, et son quotidien est très lourd. «J’attends que le sommeil s’empare de moi en regardant la télé dans mon lit. Je repense à ma vie, je me demande ce que j’ai pu faire pour en arriver là. J’ai l’impression d’avoir raté ma vie.»

En proie à une insomnie chronique depuis la trentaine, Édouard avait trouvé une parade. «J’ai travaillé pendant plus de 20 ans de nuit dans une usine, c’était déjà plus facile pour moi. J’étais toujours fatigué, mais j’avais comme une excuse. Je n’arrivais pas vraiment à dormir en revenant de la shop, mais comme c’était le jour, je ne broyais pas du noir. Je pouvais passer deux jours sans dormir et continuer à travailler.»

La retraite et quelques ennuis de santé l’ont obligé à retrouver une vie diurne, commune à la majeure partie de la société. «J’ai essayé toutes sortes de choses pour tenter de dormir. Au fil des ans, j’ai pris des somnifères, des anxiolytiques, du pot, rien n’a fonctionné. Par contre, je suis devenu accro et j’ai dû suivre une désintoxication, comme un drogué.»

Que faire si je n’arrive plus à dormir?

Les spécialistes en sommeil conseillent plusieurs gestes si l'on fait face à des périodes d’insomnies ponctuelles. Il faut avant tout éviter de faire des siestes dans la journée, arrêter de consommer des aliments stimulants (café, thé, chocolat...), faire davantage d’activité physique (mais pas le soir avant le coucher) et bannir les écrans (télé, tablette, téléphone) de la chambre. En cas de problèmes sévères, une thérapie cognitivocomportementale de l’insomnie a été élaborée il y a plusieurs années. Il est possible de la suivre dans un hôpital public ou dans des établissements privés, comme les cliniques Haleo.