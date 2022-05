Quatre semaines de vacances pour les travailleurs, promet Québec solidaire

Québec solidaire s’est engagé à doubler le nombre de semaines de congés payés par année pour les travailleurs lors de son conseil national samedi.

«Il est temps qu’on sorte de la vieille vision de l’économie, celle où l'on pensait que la prospérité, ça passait par l’épuisement des employés. On est dû pour une nouvelle vision, où économie rime avec qualité de vie», a expliqué le porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois en conférence de presse.

Des études ont démontré que le repos a des effets positifs sur la productivité. «Selon une étude de 2014, pour chaque 10 heures de vacances que prennent les employés, leur performance augmente de 8%. La mesure devrait aussi avoir des effets positifs sur les taux d'absentéisme et de présentéisme», a fait savoir Québec solidaire dans un communiqué.

La formation politique s’est engagée à offrir un minimum de 4 semaines de vacances par année à tous les travailleurs, après avoir accumulé un an d’ancienneté.

«L’épuisement professionnel des travailleuses et travailleurs est un fléau dans la société québécoise et il coûte très cher aux entreprises: 3,5 milliards $ par année», a déploré l’économiste et professeur à l’Université du Québec en Outaouais, Mathieu Dufour, candidat solidaire dans Hull.