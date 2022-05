Succès retentissant

Le 16e Encan sportif et culturel au profit du Patro Roc-Amadour, tenu au cours des derniers jours sous la coprésidence d’honneur d’Alain Sauvé, directeur général de la Caisse Desjardins de Limoilou et de Laurent Dubreuil, médaillé olympique en patinage de vitesse à Beijing (longue piste) et champion de la Coupe du monde, a réuni 400 personnes et quelques centaines d’autres, en ligne. Grâce aux 400 lots généreusement offerts par les gouverneurs du Patro et de plusieurs partenaires, l’Encan 2022 a généré des profits de 103 231 $. Cette somme servira à financer les camps sportifs et culturels du Patro ainsi que son programme Étu-Actif pour les 5 à 17 ans. Par ailleurs, l’année 2023 marquera le 75e anniversaire du Patro Roc-Amadour. Sur la photo, les coprésidents d’honneurs sont entourés des gouverneurs du Patro.

Accroissement de la productivité

Photo courtoisie

Bravo à Panthera Dental de Québec, lauréat de la catégorie Accroissement de la productivité lors du 42e concours Les Mercuriades, présenté le 2 mai dernier au Palais des congrès de Montréal par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Panthera Dental, qui compte 115 employés(es), offre des solutions technologiques destinées aux restaurations dentaires, aux chirurgies et aux soins des troubles respiratoires. Sur la photo, de gauche à droite : Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie, Béatrice Robichaud, cofondatrice et vice-présidente marketing et expérience client de Panthera Dental, et Sylvie Pinsonneault, première vice-présidente, Stratégies, solutions d’affaires et innovation chez Investissement Québec.

Les 10 ans de L’Atelier

Photo courtoisie

Le Bistro L’Atelier Tartares & Cocktails, de la Grande Allée à Québec, a célébré en grand son 10e anniversaire, le 24 mai dernier, lors d’une somptueuse soirée philanthropique. Les centaines de convives ont pu, en plus de profiter de la présence des artistes de cirque et du groupe de musique The Flips, déguster les plats et cocktails de la toute nouvelle carte estivale. Mieux encore, ils ont appris que leur participation à cette soirée a permis d’amasser 21 000 $ pour la Société canadienne de la sclérose en plaques (SP), organisme ayant une valeur sentimentale importante pour les copropriétaires de l’établissement, puisqu’un des employés de longue date du restaurant accompagne en ce moment sa mère à travers cette maladie. Sur la photo, les copropriétaires de L’Atelier Tartares & Cocktails : Alexandre Grenier, Jonathan Ollat et Fabio Monti.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 28 mai 2006. Les Remparts de Québec remportent la coupe Memorial, symbole de la suprématie canadienne au hockey junior, en défaisant les Wildcats de Moncton par le pointage de 6 à 2. Il s’agissait de leur deuxième coupe Memorial de leur carrière, l’autre ayant été remportée en 1971.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marianne Verville (photo), actrice québécoise, fille de Pierre Verville, 28 ans...Zachary Fucale, gardien de but pour les Bears de Hershy (LAH), 27 ans...David Perron, attaquant des Blues de St-Louis (LNH), 34 ans...Patrick Groulx, humoriste et animateur québécois, 48 ans...Catherine Lachance, comédienne et actrice québécoise, 53 ans...Kylie Minogue, chanteuse australienne, 54 ans...Sylvain Tremblay, directeur adjoint ventes locales et multimarchés chez RNC Media, 54 ans...Benito Terzini, ex-propriétaire du Café de la Paix du Vieux-Québec, 74 ans....

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 mai 2020 : Guy Bedos (photo) 85 ans, comédien et humoriste français... 2019 : Carmine Caridi, 85 ans, acteur de film et de télévision américain connu pour avoir joué dans Le Parrain 2 et Le Parrain 3... 2018 : Serge Dassault, 93 ans, patron du groupe aéronautique Dassault, chef d'entreprise, patron de presse (Le Figaro) et ancien sénateur (Les Républicains)... 2017 : Jean-Marc Thibault, 93 ans, acteur français... 2016 : Bryce Dejean-Jones, 23 ans, joueur de la NBA (Nouvelle-Orléans)... 2015 : Steven Gerber, 66 ans, compositeur américain de musique classique... 2011 : Alys Robi, 88 ans, de son vrai nom Alice Robitaille, chanteuse populaire québécoise... 2010 : Robert Middlemiss, 75 ans, député libéral dans Pontiac en 1981 (jusqu’en 2003)... 2009 : Marcel Béliveau, 69 ans, animateur québécois (Surprise, Surprise... 1994 : Julius Boros, 74 ans, golfeur professionnel... 1988 : Sy Oliver, 77 ans, trompettiste de jazz, compositeur, chef d’orchestre et arrangeur.