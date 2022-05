«Top Gun: Maverick»: «ce n’est pas mon film. C’est NOTRE film» - Tom Cruise

Il est arrivé aux premières de San Diego et de Cannes en hélicoptère, et a refusé de céder aux impératifs économiques de la pandémie en diffusant Top Gun: Maverick sur une plate-forme. À 59 ans, Tom Cruise n’a rien perdu de son énergie et assume pleinement, avec un mélange stupéfiant de naïveté presque enfantine, d’humilité, de passion et d’expertise, son statut de star planétaire.

Difficile de ne pas admirer l’homme, le «performer» qui tient à faire ses cascades lui-même, qui possède une éthique professionnelle impeccable, un amoureux du grand écran qui dit «aller voir, dans une salle, les films dès qu’ils sortent», une casquette vissée sur la tête pour protéger son anonymat.

C’est pour cette raison qu’il est revenu sur la Croisette après 30 ans d’absence. Au sortir de deux ans de pandémie et de fermeture des cinémas à travers le monde, Tom Cruise est convaincu de la capacité rassembleuse des «blockbusters». «Regardez-nous, nous sommes tous unis, nous parlons tous des langues différentes, nous sommes de cultures différentes... Nous sommes unis dans notre capacité à nous rassembler en communauté lors d’une expérience commune», a-t-il indiqué avec conviction lors de la classe de maître menée par Didier Allouch, journaliste, réalisateur et grand amateur de la star, embauché par le Festival de Cannes pour l’occasion.

Lunettes d’aviateur, bronzage impeccable, énergie communicative même à travers l’écran de visioconférence sur lequel sont diffusées, en direct, les premières de «Top Gun: Maverick» et la classe de maître à Cannes... Tom Cruise déménage. Il prend le temps de saluer ses admirateurs, de poser pour des égoportraits, de répondre aux questions des journalistes. Il sourit, serre des mains, prend la pose, dit quelques mots à tous. Infatigable, patient, attentif malgré les cernes sous ses yeux. Et de fait, il force l’admiration. On ne sait pas s’il est vraiment comme ça, loin des flashes des appareils photo, comme l’homme qui vend ses films avec une passion contagieuse, et qui, à la question de savoir pourquoi il effectue ses propres cascades, répond en riant: «Demanderiez-vous à Gene Kelly pourquoi il fait tous ses numéros dansants?».

Travailler avec lui est «exceptionnel», a souligné Jennifer Connelly, sa covedette qui, de surcroît, partage un moment dans un lit avec Cruise. Dans les pages de Variety, elle précise que «ces deux personnages ont une relation très tendre. Il y a clairement quelque chose de non résolu entre eux et elle appréhende la situation avec humour et espièglerie».

Avoir des ailes...

Un «maverick», c’est un anticonformiste, un dissident, un franc-tireur. C’est également le «call sign», autrement dit l’indicatif d’appel, le surnom de pilote de Pete Mitchell (Tom Cruise). Dans cette suite, dont Cruise indique qu’elle est demandée par les admirateurs depuis «des décennies. Des décennies», a-t-il répété, à la fois incrédule et fier, Mitchell est instructeur. On lui demande, un jour, de former un groupe de diplômés de Top Gun pour une mission spéciale sous les ordres de l’amiral Tom Kazansky (Val Kilmer), son ancien rival. Et il fait également la connaissance de Bradley Bradshaw (Miles Teller), le fils de son ami décédé.

Le débit de parole de Tom Cruise est étourdissant, de ce tourbillon né de l’assurance acquise dans l’accomplissement d’un métier durant 40 ans de carrière. Top Gun: Maverick est la somme de ses expériences, une étape supplémentaire dans un cheminement qui inclut la franchise «Mission: Impossible» qu’il pilote depuis maintenant 28 ans. Mais attention, aucun long métrage n’est le sien. «Ce n’est pas mon film. C’est NOTRE film», a-t-il insisté de tous ses «blockbusters» qui ont généré, au total, plus de 9 milliards $ de recettes au box-office.

Mais ce chiffre vertigineux n’est qu’une mesure comme une autre de la qualité du travail de l’équipe au grand complet. «J’aime les équipes», a lancé ce grand fidèle professionnel puisqu’il travaille constamment avec les mêmes producteurs, réalisateurs, scénaristes, cascadeurs, etc. Il aime tous les corps de métier, apprend tout, tout le temps, constamment. Il interroge, observe, pose des questions afin de comprendre le fonctionnement du moindre rouage de l’industrie.

«Je travaille sur mes projets pendant des années. [...] Je suis devenu producteur par nécessité, afin de donner vie aux films que je voulais», a-t-il précisé, s’excusant presque de viser l’excellence et d’avoir foi envers le cinéma et l’Art, avant d’asséner, presque sentencieusement: «Le sous-produit de l’Art, c’est la compétence.»

C’est ainsi que, lui-même pilote confirmé, il a exigé que tous les acteurs de Top Gun: Maverick sachent piloter des avions de chasse... tout simplement pour le réalisme des prises de vue, car pour lui, il était impensable que les scènes dans les airs soient filmées dans un «cockpit» de studio. Pendant cinq mois, ses collègues Miles Tellier, Glen Powell, Danny Ramirez, Lewis Pullman ou Monica Barbaro ont suivi des cours avec la Navy américaine. C’est Cruise qui a conçu le programme d’entraînement, fixant des objectifs quotidiens. À la fin de chaque journée, les acteurs devaient remplir un formulaire conçu par la star. «J’ai lu tous les formulaires, tous les soirs», a souligné l’acteur et producteur dans les notes de production remises aux médias.

Amoureux du cinéma

Tom Cruise est curieux de tout, il est partout, surveille et donne son avis parce qu’il n’est content que lorsque tout est parfait. «Je ne peux que donner le meilleur de moi-même», a-t-il lancé. Il ajoute, peu de temps après: «Je passe énormément de temps à travailler un personnage, à le développer.»

Son attitude est la même pour tous ses rôles, sur tous les plateaux où il est passé. Car la star est un «self-made man», un homme qui s’est fait tout seul, qui a appris par la seule force de sa volonté et de son travail dès son rôle dans Le Dernier Clairon de Harold Becker en 1981. C’est là qu’il a rencontré l’immense George C. Scott, Timothy Hutton et Sean Penn. Comme une éponge, il a tout bu, tout observé, a interrogé tous ses collègues, passant des heures à visionner les «rushes» quotidiens pour comprendre ce qui faisait la qualité d’une scène.

«J’apprends, j’apprends encore aujourd’hui, a-t-il répété comme une évidence. Ce sont des habiletés que j’ai développées au cours des années. Je suis pilote acrobatique, je pilote des hélicoptères, je pratique le «speed flying» [NDLR: un sport dérivé du parapente], je suis des cours de danse, de chant...» Car, au-delà d’un amour du sport et de la vitesse ou d’un besoin constant d’adrénaline, Tom Cruise pense aux cinéphiles.

«Je fais mes films pour les spectateurs, parce que je suis d’abord et avant tout un spectateur.» Cette profession de foi est sa manière de déclarer son amour au grand écran, «le cinéma est mon amour, ma passion», a-t-il affirmé d’un ton grave d’engagement. La recette, constamment appliquée et peaufinée pendant toute sa vie? «Je ne veux pas que le public voie le travail derrière. Je veux simplement qu’il découvre le monde. [...] Je veux donner aux spectateurs une expérience unique.»

Le vedettariat, le succès planétaire, les millions et les milliards de dollars de ses productions ne semblent pas lui monter à la tête. «Je ne veux jamais prendre cela pour acquis», a-t-il énoncé posément en regardant le millier de participants à cette classe de maître les yeux pétillants de bonheur. Et on le croit volontiers.

Top Gun: Maverick déboule sur tous les écrans de la province dès le 27 mai.