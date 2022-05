Bosse au cou: d’un rhume à un cancer, des médecins se trompent de diagnostic

Une jeune femme au Royaume-Uni a affirmé avoir reçu un diagnostic de cancer, un mois après que des médecins aient attribué la cause de sa bosse sur le cou à un rhume, selon le Daily Mail.

En mars dernier, Paris Wells, 28 ans, a remarqué qu’elle avait une bosse sur le cou. Dès qu’elle l’a aperçue, elle a appelé son médecin, mais le seul rendez-vous qu’elle a obtenu était cinq jours après, et par téléphone.

Pour éviter d’attendre cinq jours, Paris s’est rendue le lendemain à une clinique d’urgence affiliée à la Princess Royal University Hospital à Kent. Les médecins que Mme Wells a rencontrés lui ont dit que sa bosse ne «semblait pas être cancéreuse». Selon eux, la bosse avait été causée par un rhume dont la jeune femme avait souffert une semaine plus tôt.

Mais, au fil des semaines, la bosse est devenue plus grosse et plus dure. La jeune femme a alors demandé à sa tante, une radiologue travaillant au même hôpital, si elle pouvait faire une double vérification par résonance magnétique en avril.

Après avoir passé des tests, les résultats lui ont confirmé que sa bosse n’était pas reliée à un rhume, mais plutôt à un lymphome hodgkinien de stade deux, un cancer rare qui se développe dans le système lymphatique et qui se propage dans tout le corps.

«Ma mère est venue avec moi à mon rendez-vous. Lorsque les résultats sont entrés, on m’a demandé si je savais ce qu’était le lymphome hodgkinien. Je leur ai répondu oui. Les médecins m’ont dit que je souffrais de ça», a-t-elle raconté en entrevue avec le Daily Mail.

Les trois quarts des personnes souffrant de ce cancer survivent pour au moins dix ans. La jeune femme commencera la chimiothérapie dans les prochains mois.