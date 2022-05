Ici maintenant

Il est prouvé que les exercices de pleine conscience offrent des bénéfices tant mentaux que physiques. Principalement, la pleine conscience permet de vivre pleinement le moment présent, de réduire le stress et l’anxiété tout en améliorant ses relations personnelles et professionnelles.

L’auteure, Patrizia Collard, présente dans son livre tous les enseignements en lien avec la pleine conscience et tous les avantages que l’on peut en tirer.

L’une des meilleures façons d’accéder à la pleine conscience est de pratiquer la méditation. Dans ce livre, on propose une trentaine d’exercices pour pratiquer la méditation, avec l’objectif de développer la pleine conscience.

Développer sa conscience est un long processus ; néanmoins, le travail en vaut la peine puisqu’il permet de se sentir vivant. Trop souvent, nous vivons sur le pilote automatique, en nous levant à la même heure et en suivant la même routine jour après jour. Pourquoi ne pas briser le moule et faire différemment selon ses besoins ? Manque de temps, direz-vous... Certes, il s’agit du principal problème, mais encore là, trouver du temps pour faire ce qui compte à vos yeux est aussi un exercice possible. C’est ainsi que l’on devient un meilleur être humain axé sur ses valeurs pour ensuite être davantage à l’écoute des autres.

Bien-être mental

Nous savons tous que le bien-être mental est important pour une vie équilibrée et enrichissante. Pour ceux qui ont tendance à souffrir de dépression, l’auteure propose des pistes de solution. Outre la méditation, qui aide également à atténuer les signes de dépressions et d’anxiété, on suggère de tenir un journal d’événements agréables.

Comme on a souvent tendance à trop porter attention aux événements négatifs, en écrivant sur les choses qui vont bien, il y en a forcément, on réalise que tout n’est pas sombre. Outre les gens autour de soi ou les choses que l’on aime et auxquelles on a accès, l’auteure insiste sur l’idée d’apprécier toutes les petites choses, aussi banales soient-elles, comme voir fleurir son jardin. Peut-être que cela vous donnera envie de jardiner ou d’aller faire une promenade dans un jardin municipal.

Sinon, il peut aussi s’agir d’un repas exquis que vous avez aimé, d’un film qui vous a fait rire ou d’un livre que vous avez particulièrement aimé.

Dans ce journal, on vous invite à inscrire vos émotions du moment et tenter de les décrire le mieux possible. Le temps passé à savourer ce qui nous fait plaisir, à l’écrire, puis à le relire devrait faire passer l’humeur maussade en recherchant davantage d’expériences agréables.

Résoudre les conflits

Désamorcer des conflits est un art. Certains y parviennent facilement tandis que d’autres ont plutôt le don de se mettre les pieds dans les plats à cet égard. Selon l’auteur, la gentillesse serait l’une des meilleures qualités pour régler un conflit. Si plusieurs personnes évitent la gentillesse par peur que l’on ambitionne sur cette facette de leur personnalité, en revanche, il serait avantageux d’y avoir recours pour faciliter une sortie de crise conflictuelle. Par ailleurs, l’auteur explique dans son livre l’importance du courage. Pourquoi ? Parce que cela prend une bonne dose de courage pour accepter que l’on ait aussi ses torts. D’ailleurs, nous avons tous, un jour ou l’autre pris de mauvaises décisions. Ainsi, il faut apprendre à les reconnaître pour ensuite rectifier le tir. Un livre qui suscite une belle réflexion.

Question de consommation

Est-ce que l’on consomme trop ? La réponse est oui, estime l’auteur qui fustige les grandes corporations qui poussent les gens à toujours consommer davantage. Est-ce nécessaire ? Questionne l’auteur qui a fondé une entreprise de mobilier écologique. Préoccupé par les conséquences de la surcon-sommation sur l’environnement, il souhaite avec son livre amener chacun à réduire sa consommation. Pour Louis-Philippe Pratte, l’idée d’acheter des produits écologiques n’est pas suffisante, il en faut plus : réduire sa consommation. Selon lui, il faut se demander pourquoi nous avons un besoin incessant de toujours posséder plus de choses, car à moins d’acheter sans réfléchir, il y a souvent une autre raison qui se dissimule derrière cela. La fierté ? L’habitude ? Se rassurer ? Suivre le courant ? Néanmoins, on en vient à ne travailler que pour consommer.

Sans faire de changements drastiques, l’auteur propose une foule de solutions afin de changer progressivement nos habitudes de vie. On suggère notamment d’opter pour le télétravail plutôt que d’utiliser sa voiture cinq jours par semaine, de manger de la viande une fois par jour au lieu de deux ou encore de diviser par deux l’achat de vêtements, une option souvent facile lorsque l’on pratique le télétravail. Pour que cela fonctionne, l’auteur insiste sur le fait que l’expérience doit être agréable, sinon on ne pourra y adhérer à long terme. Ainsi, on débute en faisant des choix qui nous paraissent raisonnables. Comme il est difficile de changer nos façons de faire, il devient important de penser à ce que l’on y gagne. Outre l’aspect environnemental, l’économie réalisée en achetant moins ou en épargnant en frais d’essence pourrait, par exemple, constituer une mise de fonds pour une première maison. C’est en analysant les avantages que l’on pourra y arriver.