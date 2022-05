J’ai marché de Percé à Montréal pour l’autisme

Le maire de Laval, Stéphane Boyer, a suivi ses passions et ses convictions, tout au long de sa jeunesse. Nous allons vivre avec lui son voyage dans plusieurs pays et le voyage le plus important de sa vie, celui de Percé à Montréal, à pied, alors qu’il a amassé 7000 $ pour l’autisme.

C’est très important pour lui de comprendre la réalité de ce qu’une autre personne peut ressentir dans sa vie à elle. Pourquoi a-t-il choisi la vie politique ? Je ne lui ai jamais posé la question, car ses réalisations dans sa jeunesse m’ont tellement ébloui que je me retrouvais en présence non pas d’un politicien, mais d’un homme pour qui l’aide humanitaire est très importante.

Vous êtes natif du quartier Vimont à Laval.

Nous demeurions à Vimont avec nos parents Michel et Nicole Charbonneau qui nous ont permis de vivre une extraordinaire vie familiale. À Saint-François, il y a une rue qui porte le nom Boyer en hommage à mon grand-père qui fut le premier citoyen à vivre sur cette rue.

Votre grand-père a eu plusieurs emplois dans sa vie.

Il a été boulanger et il a aussi travaillé dans des écoles, mais il y a une chose qui me fascine encore aujourd’hui, il coupait de la glace dans la Rivière-des-Mille-Îles pour ensuite la vendre à des acheteurs.

Vous aimez lire.

À l’âge de 4 ans, à 5 h du matin, dans la cuisine familiale avec mes parents, j’ai appris à lire en lisant le Grand Atlas géographique et encyclopédique du monde.

Votre père était un entrepreneur en construction.

Papa avait deux entreprises, dont une qui fabriquait des cadres de porte en acier. D’ailleurs, le premier emploi des enfants, c’était de travailler à l’usine les fins de semaine, et ensuite durant l’été. Maman était responsable de la comptabilité de l’entreprise.

Votre père était un avant-gardiste.

Papa avait plusieurs femmes à son emploi à l’usine, car il a toujours cru qu’une femme avait sa place dans le monde de la construction.

Trouver des solutions à un problème.

Mon père m’a enseigné une facette de la vie qui est très importante pour moi, et encore plus à titre de maire : « je dois trouver des solutions à un problème ».

Vous avez fait votre secondaire 4 en Nouvelle-Zélande.

Il y avait un programme d’échange en Nouvelle-Zélande et, à ma grande surprise, mes parents ont approuvé mon projet scolaire. Ma famille d’accueil m’a permis de découvrir le plein air chaque fin de semaine, alors que nous faisions des randonnées dans les montagnes, du canot et de la voile.

Vous avez joué au hockey sur gazon.

C’étaient à mes tout débuts en Nouvelle-Zélande alors que je ne comprenais pas très bien les règlements qui m’étaient expliqués en anglais. Encore plus important, j’ai appris l’importance de la camaraderie qui existe au sein d’une équipe sportive.

Vous avez appris quelles leçons de vie dans ce voyage ?

J’ai appris surtout de ne pas craindre d’apprendre d’autres cultures et de m’intégrer à leur vie sociale.

Vous avez été obligé de condenser votre secondaire 4 et 5 à votre retour.

À mon retour à Laval, malgré le fait que les dirigeants de mon école m’avaient assuré que mes cours seraient reconnus, j’ai dû condenser mon secondaire 4 et 5.

Vous avez choisi de vivre votre Compostelle au Québec.

J’ai pris une année sabbatique de mes études. Je désirais vivre l’expérience de Compostelle, mais, finalement, j’ai décidé de réaliser cette aventure au Québec pour aider les jeunes autistes.

De Percé à Montréal pour amasser des fonds pour l’autisme.

Mes amis travaillaient dans un camp d’été avec des enfants autistes. Je voulais faire ma part pour aider ces jeunes, alors j’ai décidé de marcher de Percé au mont Royal, à Montréal, pour amasser de l’argent.

42 jours plus tard, vous êtes arrivé à votre destination.

J’ai longé la route 132 et d’autres routes. Un soir, deux familles que je ne connaissais pas m’invitaient à m’héberger chez elles ; les autres nuits, je couchais dans ma tente près de la route, dans un bois.

Vous avez vécu en Afrique du Sud.

Avant de terminer mes études, j’ai décidé d’aller travailler pendant presque deux ans au service ambulancier en Afrique du Sud à titre de répartiteur, qui couvrait un des 21 villages. Je communiquais avec eux en anglais le mieux possible, car il y avait 12 langues que je devais tenter de maîtriser.

Étiez-vous accepté dans votre village ?

Il faut bien comprendre la situation de l’époque avec des injustices envers les Noirs. J’étais le seul homme blanc qui vivait dans ce village. Le village était littéralement divisé en deux, à savoir si je pouvais demeurer avec eux.

On vous a menacé de mort ?

En quelques occasions, j’ai été encerclé par des citoyens avec des armes qui me menaçaient de mort si je ne quittais pas leur village. Oui, j’ai eu peur.

Nelson Mandela est un mentor pour vous.

Il m’a enseigné qu’au lieu d’utiliser une confrontation physique pour régler une situation dangereuse, il faut s’élever au-dessus de la violence.

Vous aimiez l’aventure à l’étranger.

Accompagnés des membres de ma cohorte à l’UQAM, nous sommes allés vivre chez des familles au Mexique. J’ai aussi découvert l’Asie. Mes nombreux voyages m’ont permis d’apprendre l’anglais, l’espagnol et un peu le mandarin.

Vous avez demeuré sur Le Plateau-Mont-Royal.

Lorsque j’étudiais à l’UQAM et à l’Université de Montréal, je demeurais sur la rue Delorimier près de Mont-Royal. Je fréquentais les bars et les restos du coin.

Vous êtes en couple depuis cinq ans.

Camille Simard Lavoie et moi partageons une belle vie alors que nous aimons faire du plein air, de courts voyages de deux jours sans aucune destination prévue. Ma conjointe choisit des restaurants de cantines du coin préférablement à des repas gastronomiques, car moi j’aime les prêts-à-manger. Sa complicité et sa compréhension de mon travail font de moi une meilleure personne.