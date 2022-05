Johnny Gaudreau aimerait demeurer à Calgary

Considéré comme le joueur autonome le plus attrayant en vue du 13 juillet prochain, Johnny Gaudreau pourrait ne pas se prévaloir de son autonomie.

• À lire aussi: Maple Leafs: la retraite pour Jason Spezza

Samedi, soit quelques jours après l’élimination des Flames de Calgary en deuxième ronde éliminatoire, l’attaquant de 28 ans révélé qu’il souhaitait demeurer avec l’organisation albertaine.

«Je suis ici depuis 11 ans et je n’ai pas atteint mon but ultime», a exprimé Gaudreau, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale.

«Ça fait un bon moment qu’ils [les Flames] n’ont pas gagné la coupe Stanley [1989]. Je crois qu’il serait très spécial de remporter une coupe ici. C’est quelque chose dont je rêve depuis ma tendre enfance et Calgary est un super endroit pour y arriver.»

Gaudreau a disputé la dernière année d’un contrat de six qui lui a rapporté 6,75 millions $ annuellement en 2021-2022. Il devrait obtenir une augmentation de salaire assez considérable, lui qui vient de connaître la meilleure campagne de sa carrière. En 82 parties, il a amassé 40 buts et 75 mentions d’aide pour 115 points.

Des partisans incroyables

Dans son bilan de fin de saison, Gaudreau a envoyé des fleurs aux partisans des Flames.

«J’aime les amateurs. J’aime la ville. Je n’ai jamais eu de moments où je me suis dit: "j’en ai assez"», a dit le choix de quatrième ronde (104e au total) de Calgary au repêchage de 2011.

«Mon voisin, je suis persuadé qu’il a déneigé mon entrée toute l’année pour que je décide de revenir l’an prochain. Quand je vais au Starbucks ou au restaurant, tout le monde est tellement accueillant et m’expriment qu’ils veulent que je sois de retour. C’est super. C’est ce que je veux entendre. C’est ce que je veux que les gens pensent de moi et qu’ils me veulent dans leur équipe. C’est parfois un peu intense, mais c’est bon à entendre. J’adore ça.»

Réciproque

Toute la saison, le directeur général des Flames, Brad Treliving, a affirmé qu’il voulait trouver un terrain d’entente avec Gaudreau sur un nouveau contrat. Il n’a pas changé son fusil d’épaule depuis l’élimination des siens face aux Oilers d’Edmonton.

«Nous voulons qu’il soit un membre des Flames de Calgary, a indiqué le DG. Il l’a été depuis le début de sa carrière. Je pense qu’il a l’occasion d’être l’un des plus grands joueurs de l’histoire de cette organisation. Ce n’est pas peu dire quand on considère les joueurs qui l’ont précédé.»

Treliving a jusqu’au 13 juillet prochain pour offrir une entente qui satisfera Gaudreau et lui permettra de continuer de porter les couleurs des Flames.