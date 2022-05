Les amours d’André Robitaille

Ses proches n’en seront pas jaloux, mais André Robitaille entretient deux passions qu’il présentera au public cet été. Les pièces Les Voisins et Le Dîner de cons ont une place particulière dans le cœur de celui qui les mettra en scène.

• À lire aussi: Entre le rêve et l’éveil

• À lire aussi: «J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi» : Yvon Deschamps bouleversé par Guylaine Tremblay

• À lire aussi: La Chicane en spectacle pour la FMLPDH

« J’ai une histoire d’amour avec le texte Les Voisins, confie-t-il en entrevue téléphonique. C’est en jouant Junior en 1988 dans cette comédie que j’ai pu participer à l’aventure de l’émission 100 Limite à TQS et du groupe humoristique Les Bleu poudre. Richard Z. Sirois m’avait vu jouer et m’avait demandé de passer une audition. D’ailleurs, mon personnage dans Les Bleu poudre était directement lié à celui que j’avais incarné dans cette production. »

Il a aussi adapté Le Dîner de cons du Français Francis Veber, une autre pièce qu’il connaît par cœur puisqu’il l’a déjà interprétée.

« J’ai ajusté des choses parce que cela se passe à Outremont au lieu de Paris, mentionne-t-il. J’ai retravaillé la syntaxe et certaines références culturelles. Je n’ai pas changé les noms ou certaines expressions. J’ai eu le nez dans ça durant un an. »

André Robitaille se considère comme un metteur en scène méticuleux.

« Je suis très préparé et je porte beaucoup d’attention aux détails, précise-t-il. Je suis le maniaque de chaque virgule, afin de comprendre le sens de l’auteur. Je décortique la bête pour la rendre à ma main. Ces deux textes sont des chefs-d’œuvre, donc je veux conserver leur musicalité et tirer le maximum du style d’écriture. Je ne vais pas tout chambouler. »

distributions solides

Le metteur en scène a vanté la qualité des deux distributions. Pour Le Dîner de cons, Laurent Paquin, Normand D’Amour, René Simard, Pascale Montreuil, Gabrielle Fontaine et Bernard Fortin feront équipe.

Pour Les Voisins, Vincent Graton, Marie-Chantal Perron, Jean-Michel Anctil, Brigitte Lafleur et Tammy Verge incarneront les protagonistes inventés par Louis Saia et Claude Meunier. De plus, Rémi-Pierre Paquin et Pierre-François Legendre alterneront un rôle, tout comme Pier-Luc Funk et Mickaël Gouin, ainsi que Catherine Brunet avec Élodie Grenier.

Ces deux œuvres avaient été reportées en raison de la COVID-19. Elles sont le fruit de Monarque Productions, l’entreprise d’André Robitaille et de Mario Provencher qui présentera aussi deux autres pièces cet été.

Il y a d’abord Le Grand virage, avec Diane Lavallée, Mario Jean, Mylène St-Sauveur et Jean-Carl Boucher au Théâtre Hector-Charland à L’Assomption. De son côté, Marcel Leboeuf rejouera dans Le curieux destin d’Marcel au Théâtre Beaumont-Saint-Michel, ainsi qu’ailleurs.

« C’est un printemps plutôt costaud, note André Robitaille. C’est plus occupé que d’habitude. Comme d’autres entreprises, notre agenda est bousculé par la pandémie. »

Roulant avec l’argent mis sur la table par lui et son associé, Monarque Productions doit composer avec une centaine de pigistes

« Il faut faire de la gestion humaine, ce qui est, humblement, une de mes forces, précise celui qui est devenu entrepreneur en 2012. Pour les chiffres, c’est autre chose ! »

« Et je peux donner de la job à des amis ! », ajoute-t-il en riant.

♦ Dès juillet, Les Voisins sera présentée à la salle Albert-Rousseau à Québec, aussi à Gatineau et à Brossard. Le Dîner de cons jouera à la Maison des arts Desjardins Drummondville, ainsi qu’à Brossard et Québec.