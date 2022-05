Les géants de la forêt

Sur la Route 4 en direction de Tofino, je fais un arrêt à Cathedral Grove, situé dans le parc provincial MacMillan. Ce nom m’est familier, car les livres de photographies sur le Canada en présentent de nombreuses images. Cette halte me permet d’effectuer une courte randonnée au cœur d’un écosystème végétal fabuleux, et de découvrir l’une des forêts les plus anciennes du Canada. Des sapins Douglas et des cèdres rouges se dressent en toute splendeur laissant poindre la lumière du jour. Le plus gros sapin de Douglas de la Colombie-Britannique, vieux de 800 ans est situé dans Cathedral Grove. Des géants presque millénaires s’imposent dans le sentier. Leur diamètre et leur hauteur impressionnent. La base de ces spécimens peut atteindre neuf mètres de circonférence, alors que leurs cimes se situent parfois à quelque 75 mètres du sol. Des cèdres rouges tordus recouverts de mousse agrémentent aussi le paysage. La région enregistre des précipitations estimées à environ trois mois de pluie annuellement. Par conséquent, les conditions humides sont propices à la formation de nombreuses plantes épiphytes, comme les lichens. La palette des verts est donc incroyable. En 1997, une tempête de vent a changé à jamais le visage de Cathedral Grove en couchant au sol un grand nombre d’arbres. Maintenant, la forêt révèle un caractère plus spectaculaire et mystérieux. En parcourant les quelques centaines de mètres du sentier, je me sens vraiment minuscule au cœur de ces géants verts !

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-105mm

Exposition : 1/80s à F4,5

ISO : 500